Marko na moeizaam weekend Verstappen: "Het viel allemaal samen"

Tijdens de Grand Prix van Singapore kreeg Max Verstappen zijn eerste kans om de wereldtitel van 2022 veilig te stellen. In het weekend nadat hij zijn 25e verjaardag vierde, was het geluk echter eens niet aan de zijde van de Nederlander. Na een mislukte kwalificatie, waarin hij niet verder kwam dan de achtste startplek, kende Verstappen een wisselvallige race. Een matige start werd gevolgd door een prima opmars richting de vijfde positie, waarna hij overijverig bleek tijdens een inhaalactie op Lando Norris. Daardoor moest de WK-leider een extra pitstop maken en viel hij terug tot buiten de punten. Uiteindelijk knokte Verstappen zich in het restant van de race nog terug naar de zevende positie.

Na afloop van de race kan Red Bull's adviseur Helmut Marko niet anders dan concluderen dat het dit weekend gewoon niet lekker liep bij Verstappen. "Het hele weekend had weinig weg van een verjaardagsweekend. Op vrijdag gingen we de verkeerde kant op met de afstelling en op zaterdag volgde het dilemma tijdens de kwalificatie. Bij de start stond hij in de verkeerde modus en daarna heeft hij ook nog een fout gemaakt tijdens het remmen", analyseert de Oostenrijker bij de Duitse tak van Sky Sport. "Op een of andere manier viel het allemaal samen. Hij wilde te veel en vanaf de start was duidelijk dat het niet mogelijk was."

'Perez hoe dan ook de morele winnaar'

Aan de andere kant van de garage van Red Bull Racing viel meer te vieren. In een weekend dat Verstappen zijn zaakjes voor de verandering eens niet goed voor elkaar had, slaagde Sergio Perez erin om de kastanjes uit het vuur te halen door de race te winnen. De Mexicaan had juist een reeks tegenvallende races achter de rug waarin het gat met Verstappen telkens fors was, maar op het Marina Bay Street Circuit kwam hij bovendrijven. Op een opdrogende baan kwalificeerde hij zich al als tweede, waarna Perez bij de start toesloeg en afrekende met Charles Leclerc, wiens druk hij daarna twee uur lang weerstond.

Na een onderzoek van de stewards voor het laten van een te groot gat achter de safety car werd Perez twee uur na de race pas officieel tot winnaar uitgeroepen. "Wat de uitkomst ook wordt, het neemt niets weg van de prestatie van Perez en er verandert ook amper iets in het kampioenschap. Hij heeft een uitstekende race gereden, waarbij de geweldige start de sleutel was. Hij weerstond de druk van Leclerc en reed aan het einde soeverein weg", zei Marko voor de uitspraak van de stewards, die Perez uiteindelijk een tijdstraf van vijf seconden gaven. "Bij zo'n turbulente race weet ik niet welke relevantie deze regel heeft. Als er tien seconden tijdstraf zou komen, dan was dat niet gerechtvaardigd. In alle gevallen blijft Perez voor ons de morele winnaar."

Red Bull's dag met twee gezichten geanalyseerd in de F1-update: