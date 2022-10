Uitspraak van FIA-stewards: Sergio Perez behoudt zege in GP Singapore

Onder het kunstlicht in Singapore kwam Sergio Perez voor de tweede keer dit jaar als eerste over de meet. Net als in Monaco wist hij een prestigieuze race op een stratencircuit winnend af te sluiten, al wachtte hem nadien nog wel een bezoekje aan de stewards. De FIA riep hem op het matje voor twee 'safety car infringements'. In de bijbehorende documenten bleek het om de afstand tot de safety car te gaan. Perez zou twee keer meer dan tien autolengten achter de bolide bestuurd door Bernd Mayländer hebben gezeten. Om 17.55 uur Nederlandse tijd moest de Mexicaan er zelf tekst en uitleg over geven bij de stewards van dit weekend: Gerd Ennser, Matt Selley, Derek Warwick en Nish Shetty.

Bij het verlaten van de stewards' ruimte sprak Perez al meteen zijn vertrouwen in een goede afloop uit en dat blijkt nu terecht. Het verdict van de stewards, dat overigens wel weer extreem lang op zich liet wachten, luidt dat Perez zijn overwinning in de Grand Prix van Singapore mag behouden. Voor de eerste overtreding - om 21.30 uur lokale tijd - krijgt Perez namelijk alleen een reprimande van de wedstrijdleiding en voor de tweede - om 22.33 uur lokale tijd - een tijdstraf van vijf seconden plus twee strafpunten op zijn licentie. Het allerbelangrijkste is echter dat hij niet tegen tien seconden straftijd aanloopt en de zege dus 'gewoon' behoudt.

In het eerste geval worden de condities nog als een verzachtende omstandigheid aangedragen door de stewards. Dat pleit Perez niet helemaal vrij maar zou een tijdstraf te zwaar maken, waardoor er met een reprimande toen nog voor een gulden middenweg is gekozen. In het tweede geval is er wel een straf van vijf seconden uitgedeeld: "In ronde 36 bleef Perez wederom niet binnen tien autolengten van de safety car. De racedirecteur heeft het team gewaarschuwd en die waarschuwing heeft het team ook doorgegeven aan Perez. Verder verwijzen we naar het eerste document, waarin hij een reprimande kreeg. Omdat dit de tweede keer was dat Perez artikel 55.10 heeft overtreden en omdat de racedirecteur ook duidelijk een waarschuwing heeft afgegeven, hebben we besloten om Perez nu wel een tijdstraf van vijf seconden te geven."

Het is al met al een uitkomst die Perez zoals gezegd had verwacht. In de persconferentie liet hij namelijk al weten: "Het was gewoon een soort miscommunicatie en ook een gevolg van de omstandigheden. Op plekken waar ik bij kon blijven was de safety car extreem langzaam en op plekken waar ik niet kon volgen was de safety car juist snel. Maar goed, dat is ook logisch in deze lastige condities, vooral in de laatste sector was het extreem verraderlijk. De stewards waren volgens mij ook wel tevreden met mijn uitleg." Ferrari is overigens van mening dat beide voorvallen gelijk hadden moeten worden bestraft en dat Perez dus twee keer vijf seconden had moeten krijgen.