Het hele Formule 1-weekend in Australië stond Red Bull Racing niet bovenaan de tijdenlijsten, maar in de kwalificatie kwam daar verandering in. Nadat de RB20 van Max Verstappen optimaal werd afgesteld kon de Nederlander in Q3 een sterke 1.15.915 noteren, waarmee hij bijna drie tienden sneller was dan Carlos Sainz. Red Bull-adviseur Helmut Marko is onder de indruk van het team. Volgens de Oostenrijker was goed teamwork de sleutel tot het succes van de Nederlander.

"Het was echt goed hoe de engineers, Max en de bandentechnici samenwerkten", begint Marko tegenover ServusTV. "We werkten langzaam aan het verbeteren van de voorkant, met wat aanpassingen aan de vleugels en het veranderen van de bandendruk. Ons grootste probleem was sector drie, want daar raakten de banden oververhit. We wisten daar drie tot vijf tienden te vinden en dat zorgde voor een paarse sector. Het was een combinatie van het team en - natuurlijk – een foutloze ronde van Max."

Marko zei al dat de auto in de loop van het raceweekend steeds beter werd, maar plaatst daar ook een kanttekening bij. "Het liet zien dat we voor de trainingen nog niet de goede set-up hadden. Ook niet voorafgaand aan de derde vrije training", noemt de Red Bull-adviseur. "We slaagden er uiteindelijk wel in [om de set-uo goed te krijgen]. Het was stapje voor stapje, maar de stappen waren wel allemaal in de goede richting. We deden dat, zonder al te grote veranderingen door te voeren."

Ferrari laat steken vallen

Het was uiteindelijk best verrassend dat Verstappen de snelste was, zeker omdat Ferrari tot en met Q2 de klok sloeg. Marko denkt dat het opvoeren van de druk door Red Bull wel eens de doorslaggevende factor kon zijn. "Zij hadden volgens mij heel veel vertrouwen, maar toen ze ons dichterbij zagen komen maakte Carlos Sainz volgens mij een fout", vertelt de 80-jarige adviseur. "Het is een verrassing, maar voor ons is dit heel goed."