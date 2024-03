Hoewel Max Verstappen op zaterdag met uiteindelijk nog een aardige marge de pole-position pakte voor de Australische Grand Prix, toont Ferrari zich dit weekend een geduchte tegenstander voor Red Bull. Het maakt dat de drievoudig wereldkampioen een slag om de arm houdt voor de race, die zondag om 05.00 uur Nederlandse tijd begint.

“Bij Ferrari ziet het er gewoon heel goed uit”, laat Verstappen na de kwalificatie aan de Nederlandse media, waaronder Motorsport.com weten. “Je ziet dat het makkelijk gaat bij ze. Zowel over één ronde als tijdens een long run, ze houden hun banden erg goed heel. En voor ons is het tot nu toe gewoon heel lastig geweest om de juiste balans te vinden. Daarom is het een beetje een vraagteken hoe we morgen op de banden zullen zijn. Maar uiteindelijk moet je het ermee doen. En ik denk echter dat we er alles aan gedaan hebben om het zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen.”

Gevraagd naar de goede vorm van Ferrari in Albert Park, plaatst de Limburger de kanttekening dat het bij Red Bull tot aan de kwalificatie iets minder ging dan gehoopt. “Wij waren natuurlijk niet helemaal tevreden met onze balans en dan kan je ook niet helemaal goed aanvallen”, zegt Verstappen. “Maar ja, soms past een baan of lay-out ook gewoon iets beter bij een bepaalde auto. Dat hebben wij natuurlijk ook wel eens. Maar ze zijn heel sterk bezig. Alleen presteerden zij misschien op de top van hun kunnen, terwijl wij er een beetje onder zaten.”

Onverwachte pole

Verstappen had zelf niet gedacht dat hij aan het einde van de kwalificatie met nog een aardige marge de pole zou pakken. “Nee, zeker niet”, vertelt hij. “In Q1 en Q2 was het gevoel ook nog niet echt top. Eigenlijk is de balans het hele weekend al niet hoe ik het wil hebben. We hebben gewoon net wat te veel onderstuur en dat is hier natuurlijk niet wat je wilt. Voor Q3 hebben we het echter iets beter voor elkaar gekregen, maar het was nog steeds niet top. Uiteindelijk heb ik een beetje om de problemen heen gereden en had ik nog twee goede rondjes. Ik ben erg blij met deze pole.”

Over wat hij tijdens de kwalificatie nog heeft kunnen doen om de RB20 op punt te krijgen, zegt Verstappen: “Samen met het team neem je bepaalde beslissingen, qua wat je wilt doen met de banden en wat je op het stuur instelt. Je bent eigenlijk constant aan het finetunen. Maar ik moet zeggen dat die twee rondjes in Q3 ook wel echt goed aan voelden. Daar zat niet echt een fout in.”

