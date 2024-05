Helmut Marko: Ferrari een grotere dreiging in Monaco dan McLaren

Lando Norris legde Max Verstappen zondag het vuur aan de schenen in de slotfase van de Grand Prix van Emilia-Romagna om uiteindelijk slechts zeven tienden achter de Nederlander aan de finish te komen. Drie weken geleden triomfeerde de McLaren-coureur nog in Miami, nadat de safety car op een voor de Brit gunstig moment de baan opkwam.

Dat Norris in Imola aan het einde van de race rap dichterbij kwam, kwam voor Marko niet als een verrassing. “Nee, op de harde band zagen we de temperaturen na twee, drie ronden dalen”, laat hij aan een klein groepje Nederlandse media, waaronder Motorsport.com weten. “De banden zaten niet in het juiste window.” De Oostenrijker erkent dat hij er niet gerust op was tijdens de eindfase van de race. “Omdat Max foutloos aan het rijden was. Gelukkig had Lando nog twee of drie momentjes, waardoor hij de laatste laatste ronden buiten DRS bleef.”

Volgens Marko had de moeizame laatste stint op de harde band niets te maken met de lastige start van het weekend op vrijdag. “Het staat volledig los van vrijdag. Op vrijdag zaten we er gewoon compleet naast met de afstelling van de auto. Die hebben we vervolgens aangepast”, zegt hij. “En we hebben die goed aangepast voor de medium compound, want op die band waren we competitief. Alleen werkte het niet voor de harde compound.”

McLaren introduceerde in Miami een groot updatepakket op de auto, waarmee de formatie uit Woking een goede stap lijkt te hebben gemaakt. Marko gelooft dat McLaren zeker een team kan worden om rekening mee te houden. Maar in Monaco komt de concurrentie volgens Marko waarschijnlijk uit een andere hoek. “Ik denk dat Ferrari in Monte Carlo een grotere uitdaging zal vormen dan McLaren. Want daar draait het volledig om de kwalificatie.” Daarnaast is het stratencircuit in het prinsdom niet per se een baan die Red Bull goed ligt. “Kerbs”, wijst hij op een zwakke plek van het team uit Milton Keynes.