Voor het tweede Formule 1-weekend op een rij heeft Lando Norris een uitstekende race gereden. Het resultaat is echter anders. Waar hij in Miami de zege wist te bemachtigen, moest hij het op Imola doen met de tweede plek achter Max Verstappen. De McLaren-coureur baalt, want hij is ervan overtuigd dat er meer in had gezeten. "Het doet me pijn om te zeggen, maar als we een of twee rondjes langer hadden geracet, dan had ik hem te pakken gehad. Dit is zwaar. Het is heel jammer", verzucht de Brit.

Als Norris een moment moet aanwijzen waarop hij de race verloor, dan is het de openingsfase. "Ik bleef tot de laatste ronde keihard vechten, maar in het begin verloren we te veel ten opzichte van Max. Hij was in de eerste stint sneller en het was duidelijk dat wij dat in de tweede waren", analyseert de rijder. "In de eerste stint hadden we het zwaar, in de tweede ging het veel beter. Met een of twee rondjes extra had het heel mooi kunnen zijn, maar vandaag zat het er niet in."

Ondanks dat de tweede plek als een nederlaag voelt, is het algehele gevoel over het weekend in Imola goed. De updates op de McLaren MCL38 werken naar behoren en dat geeft Norris vertrouwen in de komende races. "Ik kan nu zeggen dat we op hetzelfde niveau als Ferrari en Red Bull zitten. Dit [podiums] is iets waar we aan gewend moeten raken", verklaart de 24-jarige coureur. "Het team levert geweldig werk. We doen het allemaal heel goed. Dat hoort bij wat we doen. We focussen nog altijd op dezelfde dingen, alleen nu vechten we voor de eerste en tweede plek. Het voelt wat gek om te zeggen dat het frustrerend is dat we niet hebben gewonnen, maar na vorig weekend en de verbeteringen die we hebben doorgevoerd is dat iets wat waar we aan moeten wennen."