Tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort blesseerde Daniel Ricciardo zijn hand. Zijn pols kreeg een ferme tik doordat hij bij de impact met een van de Tecpro-barriers niet op tijd zijn handen van het stuur haalde. Bij een bezoek aan het ziekenhuis werd geconstateerd dat hij zijn middenhandsbeentje had gebroken, waarna de Australiër meteen op het vliegtuig naar Barcelona werd gezet. In Spanje zit dokter Xavier Mir, bekend van de MotoGP. Onder meer MotoGP-coureur Marc Marquez ging bij de Spaanse arts onder het mes. Ook Ricciardo is nu een van zijn patiënten geworden.

Red Bull-adviseur Helmut Marko liet onlangs bij Servus TV weten hoe ernstig de blessure is. De 80-jarige Oostenrijker stelde dat de zaak gecompliceerd is. "Er zijn zeven breuken geconstateerd", zei hij. "Dezelfde dokter die Marc Marquez opereerde ontfermt zich over hem. We verwachten een afwezigheid van om en nabij zes weken, maar met Liam Lawson hebben we een topvervanger in huis. We willen geen risico's nemen."

Red Bull-reserve Liam Lawson kreeg vrijdagavond in Zandvoort te horen dat hij het weekend voor AlphaTauri zou afmaken. Een aantal dagen na die race werd de Nieuw-Zeelander ook bevestigd voor Italië en inmiddels is bekendgemaakt dat Lawson ook in Singapore in de AT04 klimt. Ricciardo is wel van de partij in de Aziatische metropool, "maar hij is niet beschikbaar voor de media en andere PR-activiteiten", zegt zijn werkgever.

Direct na de Grand Prix van Singapore vliegt het Formule 1-circus door naar Suzuka voor het treffen in Japan. De verwachting is dat Ricciardo ook daar nog niet op tijd fit genoeg voor is. Mocht dit zo zijn, dan krijgt Lawson zijn vierde F1-kans bij de Italiaanse renstal. Suzuka is tevens een baan die de 21-jarige Red Bull-junior goed kent door zijn optredens in de Japanse Super Formula.

Video: Ricciardo klaagt over pijn in de hand na crash op Zandvoort