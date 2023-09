Ricciardo in Singapore terug in F1-paddock, maar niet om te racen

In een kort statement in de gebruikelijke preview liet AlphaTauri de stand van zaken weten: “Daniel Ricciardo is in Singapore alleen voor engineering-doeleinden aanwezig. Daarom is hij niet beschikbaar voor media- of PR-activiteiten.” De goedlachse coureur uit Perth crashte in Zandvoort en liep daarbij een vervelende polsbreuk op. De verwachting is dat hij op z’n vroegst in Qatar terug achter het stuur kan keren, mocht het herstel voorspoedig verlopen.

Tot het zover is, neemt Liam Lawson zijn plek in. De jonge Nieuw-Zeelander liep in Monza net de punten mis door als elfde over de meet te komen. Op het krappe stratencircuit in het hete Singapore met hoge luchtvochtigheid staat de volgende uitdaging te wachten: “Ik voelde me in Monza al een stuk prettiger in de auto dan in Zandvoort, ook al valt er nog veel te leren. Wanneer je je comfortabeler voelt in dit soort auto’s, kan dat echt een groot verschil maken. Vorig jaar was ik als reservecoureur aanwezig in Singapore. Dit was als kind al mijn favoriete circuit, waarschijnlijk omdat het een nachtrace is en het er gewoon heel gaaf uitziet. Ik speelde deze baan continu in de Formule 1-games. Mijn vader beloofde me elk jaar dat we naar de Grand Prix in Singapore zouden gaan. Uiteindelijk gingen we nooit. Dit jaar komt hij, dus eigenlijk neem ik hem mee!”

Ondanks het enthousiasme erkent Lawson dat het een zwaar weekend zal worden: “Ik weet dat dit fysiek gezien een hele zware race is. Als je in de Formule 1 gegooid wordt, zelfs met alle training in de wereld, is het een pittige aanpassing. Het wordt extreem lastig. We doen er alles aan om goed voor te bereiden. Stratencircuits vergen vertrouwen. Wanneer je nieuw bent op een circuit, of in mijn geval zelfs nieuw in F1, is het lastig om aan het begin van het weekend al dat vertrouwen te hebben.”

Video: Een rondje over het aangepaste F1-circuit van Singapore