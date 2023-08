Ricciardo geopereerd aan hand: "Heb wat metaalwerk gekregen"

Daniel Ricciardo keerde terug in de Formule 1 na een halfjaar afwezigheid. De Australiër werd opgeroepen als invaller van Nyck de Vries bij AlphaTauri, aangezien de Red Bull-top niet tevreden was over de prestaties van de 28-jarige Nederlander. Zodoende moest hij dat zitje na tien races al afstaan aan de goedlachse Ricciardo. Op Circuit Zandvoort zou hij zijn derde F1-race namens AlphaTauri rijden, maar zover zou het niet komen. In de tweede vrije training liet Ricciardo zich verrassen door de gecrashte Oscar Piastri. Hij had zijn McLaren MCL60 in de Hugenholtzbocht in de muur geparkeerd, hoog in de bocht waar voor de coureurs een snelle lijn ligt. Ricciardo zag dat pas last-minute en moest toen een keuze maken: Piastri raken, of ook de tecpro-barrier in.

Dat laatstgenoemde gebeurde, maar in alle hectiek vergat Ricciardo het stuur los te laten met zijn handen. Hij kreeg daardoor een stevige klap te verwerken en greep na de crash ook snel naar zijn linkerhand. Na een bezoek aan het medisch centrum op het circuit ging hij door naar het ziekenhuis, waar een gebroken middenhandsbeentje werd vastgesteld. Daarop riep AlphaTauri Liam Lawson in als invaller, waarna Ricciardo onder het mes is gegaan. Op sociale media geeft hij een update, nu hij is geopereerd.

"Hoi allemaal, ik ben vanochtend geopereerd en heb mijn eerste beetje metaalwerk gekregen, dus dat is best gaaf", trapt Ricciardo op positieve wijze zijn bericht af. "Grote dank aan iedereen die me de hand heeft gereikt en me moed heeft gegeven. Dit is geen tegenslag, het hoort allemaal bij de comeback", aldus de Honey Badger. Naar verluidt zal Ricciardo voor zijn behandeling samenwerken met dokter Xavier Mir, bekend van de MotoGP. Hij heeft ook Lance Stroll geholpen toen hij begin dit jaar bij een fietsongeluk beide polsen brak. Een week na de testdagen in Bahrein verscheen hij aan de start van de Grand Prix.

Terugkeer bij GP Singapore?

De timing van de blessure van Ricciardo is ongelukkig. De Grand Prix van Italië op het circuit van Monza, de race die hij in 2021 namens McLaren won, volgt namelijk een week na de race in Zandvoort. AlphaTauri-teambaas Franz Tost laat in gesprek met Motorsport.com weten: "Het lijkt erop dat Liam ook op Monza zal rijden omdat ik niet denk dat Daniel gereed zal zijn om te racen in Monza. We zullen [Lawson] in de simulator zetten zodat hij zich kan voorbereiden op Monza."

Red Bull-teambaas Christian Horner gaf zaterdag aan dat hij verwacht dat Ricciardo zich richt op een terugkeer in Singapore, op 17 september. Een week daarvoor zou de Australiër een F1-demo verzorgen op de Nordschleife, al lijkt dat nu onwaarschijnlijk. "Dit soort gasten, en dat zien we ook in de MotoGP, komen altijd vrij snel terug", zei Horner tegen Sky Sports. "Vandaag (zaterdag) reist hij naar Barcelona. Wellicht is een operatie nodig om de breuk te herstellen. Het is een 'nette' breuk, al draait het om de lengte van het herstel. Een normaal mens heeft tien tot twaalf weken nodig, maar we weten dat deze jongens niet gewoon zijn. Wordt het drie weken, een maand, zes weken? Niemand weet het."

Dat Ricciardo de race in Italië gaat missen, staat dus zo goed als vast. "Dat was vrijdagavond wat hem het meest frustreerde toen ik met hem sprak. Hij kwam net terug in zijn ritme en nu zit 'ie weer op de bank", voegde Horner toe. "Volgens mij had hij het idee dat de auto beter werd, dus het is balen voor hem. Ik weet zeker dat hij in Singapore wel wil terugkeren, al is dat een van de zwaarste circuits van de kalender. Maar de natuur zal zijn gang gaan."