Marko: Horner heeft me bericht over Hamilton laten lezen, zei meteen 'nee'

Tijdens de mediadag in Abu Dhabi ging het niet zozeer over het afsluitende raceweekend, als wel om de woorden van Christian Horner in een kranteninterview. De Red Bull-teambaas liet weten dat er meerdere keren contact met Lewis Hamilton is geweest, waarbij het meest recente voorbeeld zou dateren van dit jaar. De zevenvoudig wereldkampioen ontkende nadien dat iemand uit zijn kamp contact heeft opgenomen, maar Horner grapte tijdens de persconferentie voor teambazen: "Je zou toch denken dat ze aardig close zijn als ze dezelfde achternaam hebben..."

Horner zinspeelt ermee op vader Anthony Hamilton die contact zou hebben opgenomen. De Red Bull-teambaas voegde echter meteen aan toe dat zoiets volstrekt normaal is, aangezien alle coureurs kijken welke opties er zijn richting een nieuw contract. "En je moet niet vergeten dat Lewis twee jaar geen Grand Prix heeft gewonnen. Dan hoef je geen geleerde te zijn om te weten dat er vragen worden gesteld." Max Verstappen liet op het Yas Marina Circuit weten dat het eigenlijk een non-verhaal is, aangezien een team met Verstappen en Hamilton sowieos niet gaat gebeuren. Die laatste conclusie trekt ook Helmut Marko in de paddock.

Marko legt uit waarom hij de combinatie niet voor zich ziet

"Christian heeft mij geïnformeerd en heeft mij het bericht dat hij heeft ontvangen ook laten zien", aldus de Oostenrijkse topadviseur tegenover Motorsport.com in de paddock. "Maar ik heb meteen tegen hem gezegd 'dat gaat niet werken'. Er was te veel actie en spanning tussen die twee in 2021. Daar komt nog bij dat we het niet kunnen betalen om de tweede duurste coureurs van de grid in één team te hebben!", vervolgt Marko met een lach.

"Ik heb ook tegen Christian gezegd 'no way'. Ik ben alleen verbaasd dat het nu naar buiten komt, aangezien dit rond het voorjaar al speelde", doet de inmiddels tachtigjarige man uit Graz uit de doeken. De reuring na het interview van Horner is grotendeels langs Marko heen gegaan, al benadrukt hij nogmaals dat er wel degelijk contact is opgenomen. "Zoals je weet bekijk ik helemaal geen sociale media en werd het misschien wat gekscherend gezegd, maar er is echt een bericht. Dat bericht heb ik namelijk gezien."

Video: De kwalificatiedag in Abu Dhabi geanalyseerd en een vooruitblik op de race in de nieuwe F1-update