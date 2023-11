Marko kan lachen om Verstappen: "Ik had het moeten weten met Max..."

Max Verstappen staat voor de twaalfde keer dit Formule 1-seizoen op pole-position, maar de aanloop is allesbehalve makkelijk geweest in Abu Dhabi. Verstappen gaf zijn zitje op voor de eerste training op het Yas Marina Circuit en worstelde daarna met de balans in zijn RB19. Aan het eind van de derde vrije training was de wereldkampioen nog altijd ontevreden en dus was niet iedereen binnen Red Bull Racing ervan overtuigd dat Verstappen zijn bolide naar een plek op de eerste startrij zou sturen. Helmut Marko hield een plekje op de eerste rij niet voor mogelijk en is een weddenschap om vijfhonderd euro aangegaan met Christian Horner, die Verstappen wel bij de eerste twee zag eindigen. De Britse teambaas heeft uiteindelijk gelijk gekregen, hetgeen hij via de boordradio ook nog even aan Verstappen liet weten.

"Ik geloofde er absoluut niet in dat we tijdens de kwalificatie nog terug konden slaan met een plek bij de eerste twee. We hebben in de derde training alleen al een halve seconde verloren in de laatste sector. Mijn weddenschap was ook een soort van motivatie", begint Marko het gesprek met Motorsport.com in de paddock. "Christian zei: 'We halen de eerste rij nog wel'. Ik zei: 'Nee hoor, dit wordt hoogstens de tweede rij'. Ik heb de weddenschap verloren, maar ben heel blij dat we het alsnog hebben gered. De engineers hebben geweldig werk geleverd door uiteindelijk de juiste aanpassingen door te voeren. Ik had het met Max ook eigenlijk moeten weten..." De Limburger liet in de persconferentie ook al met een lach aan deze website weten dat Marko zijn lesje nu wel heeft geleerd en nooit tegen Verstappen moet wedden. Marko: "Jammer genoeg heeft hij gelijk!"

Marko positief voor de race: "Ga geen nieuwe weddenschap aan"

Dat gezegd hebbende is Marko onder de indruk van de manier waarop Red Bull het tij heeft kunnen keren. "Een halve seconde verliezen in één ronde is enorm veel. We hadden ook totaal geen grip. De ene keer was het onderstuur en dan weer overstuur. De temperatuur heeft ons richting de kwalificatie misschien een beetje geholpen, maar het allerbelangrijkste is dat we de juiste aanpassingen hebben doorgevoerd richting de kwalificatie zonder topsnelheid in te leveren. Niet iedereen was ervan overtuigd dat we vooraan zouden staan in de kwalificatie en dan zou inhalen natuurlijk belangrijk worden. Daardoor hadden we die topsnelheid ook nog steeds nodig."

Verstappen heeft Gianpiero Lambiase in de persconferentie lof toegezwaaid voor het vinden van een afstelling die beide aspecten verenigt. De man met startnummer 1 benadrukte dat zijn race-engineer kalm is gebleven. "Maar ze zijn allebei kalm gebleven", haakt Marko in. "En de kangoeroe is gelukkig net op tijd uit de auto gesprongen!" Dat laatste is natuurlijk ook goed nieuws voor de race, al hebben teams door de rommelige vrijdag bijna geen long runs-data. "Qua race pace zijn we altijd wel competitief en Max heeft een enorm goed gevoel ontwikkeld om de banden in leven te houden. Ik ben dus positief over de race en zal niet nog een weddenschap aangaan!"

Positief is Marko afsluitend ook over Sergio Perez, die door het overschrijden van de track limits als negende moet vertrekken. "Maar de snelheid was er op zich wel. Dat momentje met track limits kan gebeuren. Sinds een paar races zien we in ieder geval de oude Checo weer en dat is erg positief."