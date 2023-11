Tijdens de mediadag voor de Grand Prix van Abu Dhabi ging ineens een opmerkelijk verhaal met de voornaamste headlines aan de haal. Waar het normaliter om de jetlag van F1-personeel na Las Vegas zou moeten draaien of om de strijd tussen Mercedes en Ferrari voor P2 bij de constructeurs, wisten Lewis Hamilton en Christian Horner de schijnwerpers op zich gericht. De teambaas van Red Bull Racing heeft afgaande op een Brits kranteninterview aangegeven dat er meermaals contact zou zijn geweest tussen zijn team en de zevenvoudig wereldkampioen, waarbij het meest recente contact van dit jaar zou dateren. Hamilton spreekt tegen dat hij Horner heeft benaderd voor een Red Bull-zitje en vermoedt dat laatstgenoemde vooral opschudding wil veroorzaken.

Doordat het de positie naast Max Verstappen betreft, ontkwam de Nederlander tijdens de persconferentie ook niet aan vragen over de berichtgeving. De Limburger kon er echter bijzonder weinig mee en liet later bij de Nederlandse pers in de paddock weten: "Het interesseert me allemaal niet. Ik wist er ook helemaal niet vanaf toen het ik ernaar werd gevraagd in de persconferentie... Maar goed, het maakt me ook niets uit." Het is bepaald geen onderwerp dat Verstappen bovenmatig bezighoudt. "Nee, we hoeven het daar niet eens over te hebben, want het gaat gewoon nooit gebeuren", vervolgt de wereldkampioen bij onder meer Motorsport.com.

De woorden 'het nooit gaat gebeuren' hebben overigens niets te maken met de suggestie dat Verstappen Hamilton niet als teamgenoot zou willen. De Mercedes-coureur benoemde dat tijdens zijn eigen mediapraatje op het Yas Marina Circuit, maar daar is volgens Verstappen niks van waar. "Nee, daar gaat het helemaal niet om. Maar het gebeurt gewoon niet, dat scenario bestaat niet. Daar hoeven we het zoals gezegd niet eens over te hebben." Dat de suggestie van Hamilton geen hout snijdt, benadrukt Verstappen met de opmerking dat iedereen best naast hem mag zitten als teamgenoot. "Dat doet er niet toe. Iedereen, ja." Als wordt opgemerkt dat zijn vroegere teambaas Franz Tost al heeft gezegd dat het ook niet uitmaakt, omdat Verstappen volgens Tost iedereen wel zou verslaan in gelijkwaardig materiaal, haakt de wereldkampioen in. "Nou ja, ik geloof natuurlijk in mezelf. Maar als je niet het zelfvertrouwen hebt, dan kun je natuurlijk ook beter stoppen."

Verstappen voegt overigens toe dat een coureur van het kaliber Hamilton als teamgenoot niet eens een perfecte vergelijking zou zijn voor fans. "Nee, want dan komen er ook altijd weer andere excuses bij [als je sneller bent]. Dan zeggen mensen misschien 'ja maar, hij is nu ook te oud en dergelijke'. Het kan alle kanten opgaan, dus het is nooit goed. Ze komen altijd wel met iets op de proppen. Nu zeggen mensen dat ik teveel win. En als je niet veel wint, zeggen ze 'het team moet het beter doen'. Er is altijd wel weer een verhaal om het ergens anders over te hebben." Verstappen kan er in ieder geval weinig mee en ziet de meerwaarde niet, ook niet voor fans. "Wat moet ik bewijzen? Ik hoef volgens mij niks te bewijzen. Het zou alleen beter zijn dat we goede coureurs bij verschillende teams hebben die allemaal aan elkaar gewaagd zijn. Als het veld dicht bij elkaar zit en als er meer mensen kans maken om te winnen, dat is dat volgens mij nog beter voor de sport."

