Hoe heimwee een grote invloed kan hebben op F1 en MotoGP-coureurs

Na een winterstop waarin hij twee weken "naar het plafond staarde" in quarantaine, inclusief eerste kerstdag, ging Daniel Ricciardo deze week weer aan de slag bij McLaren. Het team tweette een foto van Ricciardo bovenop het voorwiel van de McLaren MCL35M in de fabriek in Woking en merkte op dat hij "al bezig was met kattenkwaad op kantoor" in de aanloop naar zijn tweede seizoen. Ricciardo brengt tijd door op het McLaren Technology Centre om weer op snelheid te komen kort voor de presentatie van de MCL36 op 11 februari. Eind februari staat de eerste wintertest op het programma in Barcelona.

De winterstop is een belangrijk moment voor alle coureurs, maar helemaal voor rijders die van ver komen. Het afgelopen seizoen had de coronapandemie opnieuw veel invloed op reisbeperkingen, waardoor de winter een nog meer kostbare kans was om naar huis te gaan. Heimwee is iets wat onderschat wordt en waar velen in de hogere klassen van de autosport mee moeten omgaan. Een professionele carrière najagen in de autosport brengt onder meer veel reizen met zich mee, wat al begint in de opstapklassen. Dit betekent echter niet dat het verlangen naar huis zomaar verdwijnt.

Ricciardo was afgelopen seizoen openhartig over de impact van het gemis. De Australiër vertrok in de winter terug naar Australië. De McLaren-coureur had sinds juni 2020 zijn vrienden en familie al niet meer gezien door de strikte reisbeperkingen. Ook in de moeilijkere periodes kon hij ze niet snel bellen, op het vliegtuig zetten en naar de Grands Prix halen, iets wat hij in voorgaande jaren geregeld deed. Dit kwam hard aan bij Ricciardo. "Het had geen invloed op mijn rijden", vertelde Ricciardo. "Het heeft met name effect wanneer zaken niet goed gaan. Op die momenten wil je de steun en liefde van vrienden en familie. Je kan je erg eenzaam voelen."

Ricciardo beleefde een lastige eerste seizoenshelft bij McLaren en met name na een slechte Grand Prix zat de Australiër niet lekker in zijn vel. Hij geeft toe dat hij het misschien eerder van zich af had kunnen zetten met familie en vrienden om zich heen. "Ik denk dat het lastiger was om mezelf op te pompen met energie en positiviteit. Ik vond wel een manier, maar moest daar veel harder voor werken. Dat op zich was al vrij belastend."

Meer coureurs zijn ver van hun geboorteland

De McLaren-coureur is niet de enige rijder die ver van huis is. Red Bull-coureur Sergio Perez vertrok als tiener vanuit Mexico naar Europa en vertelde eerder over de moeilijkheden die daar bij kwamen kijken. Formule 1-debutant Guanyu Zhou had een soortgelijke uitdaging toen hij vanuit China naar Europa verhuisde om zijn F1-droom na te jagen.

Een andere actieve F1-coureur die deze strijd voert, is Yuki Tsunoda, die afgelopen jaar zijn debuut maakte bij AlphaTauri. De Japanner werd door Red Bull en Honda een grote toekomst toegedicht. Tijdens de pre-season tests en de start van het seizoen maakte Tsunoda indruk. Zijn zelfvertrouwen kreeg echter een flinke knauw toen de prestaties minder werden en hij fouten maakte. Dit viel Red Bull op en besloot Tsunoda van Milton Keynes naar Faenza te verhuizen, waardoor hij dichter bij zijn team kwam te wonen. De Japanner was naar eigen zeggen een luie zak voor de verhuizing, speelde veel videospelletjes en nam niet genoeg tijd zich voor te bereiden op raceweekends.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Het was een zware les voor Tsunoda, maar wel één die nodig was. Begin 2019 vertrok de coureur vanuit Japan naar Frankrijk om in het FIA Formule 3-kampioenschap te racen. 2021 was nog maar zijn derde jaar in Europa. "Ik maakte me toen wel zorgen. Tot dat moment had ik nog nooit op mezelf gewoond. Ik was ook nog eens in een ander land, maar uiteindelijk ging het prima", sprak Tsunoda, die in Frankrijk altijd zelf kookte. "Ik was niet dapper genoeg om naar een restaurant te gaan en Frans te praten. Ik kocht daarom alles in de supermarkt en kookte elke dag."

Het klinkt misschien wat raar, maar kleine dingetjes hebben een grote impact op het comfort van de ervaren coureurs. Als je alles uit jezelf wil halen, dan moet je zo comfortabel mogelijk zijn in allerlei soorten gebieden in je leven. Tsunoda voelt zich inmiddels thuis in Italië. "Ik ben liever hier", vertelde hij bij het maken van een vergelijking met Milton Keynes. "Ik houd van het weer en het eten. Ik kan na de race ook altijd naar de fabriek gaan en alles evalueren. Hierdoor verbeter ik, dat is iets goeds."

Heimwee in de MotoGP

Iemand die zich in de schoenen van Tsunoda kan plaatsen is MotoGP-coureur Taka Nakagami, die ook bij de Red Bull-gemeenschap hoort. Nakagami vertrok in 2012 op twintigjarige leeftijd naar Italië toen hij actief was in de Moto2. Inmiddels heeft hij een succesvolle loopbaan en woont Nakagami in Spanje. "Toen ik naar Europa verhuisde was alles nieuw, alles maakte indruk", sprak hij. "Ik probeerde me aan te passen. Ik moest hier wel gaan wonen. Terug naar Japan was geen optie. Ik begon steeds meer te begrijpen van het land en de Italiaanse cultuur, waaronder het lekkere eten. Het zijn fijne herinneringen." Het eten uit Japan gebruikte Nakagami om het zichzelf comfortabel te maken in Italië. "Ik bracht mijn rijstkoker uit Japan mee. En niet te vergeten: rijst uit Japan. Ik koop nooit de Europese witte rijst. Ik heb het overigens ook nog nooit geprobeerd. Ik houd van Japans eten en Japanners eten altijd rijst. Het geeft energie, daarom houd ik die Japanse stijl."

Net als Ricciardo kampten ook Nakagami en Tsunoda met de reisbeperkingen om naar Japan te gaan. "Het is niet gemakkelijk", aldus Nakagami, die normaal gesproken in de zomer de batterijen oplaadt in Japan. "Ik heb nu mijn tijd doorgebracht met al mijn vrienden in Europa. Het was een andere situatie, maar ik probeer altijd te genieten in het leven. Die instelling werkt vrij goed." De winter bood het Japanse duo de kans om terug te gaan naar hun geboorteland. Tsunoda plaatste op Instagram foto's van zijn tijd met vrienden, terwijl Nakagami in zijn thuisland een rondreis maakte en onder meer PR-activiteiten had voor Idemitsu, de hoofdsponsor van LCR Honda.

Voor komend seizoen is te hopen dat de reisbeperkingen steeds minder worden. Hiermee wordt voor de coureurs hopelijk ook de impact van heimwee gereduceerd en kunnen ze meer tijd doorbrengen in hun thuisland met familie en vrienden. De mentale gezondheid krijgt in ieder geval steeds meer aandacht, daarbij moet de impact van heimwee genoemd blijven worden. Helemaal wanneer het zwaarder wordt.