Tsunoda: “Was een luie zak voordat ik naar Italië verhuisde”

Het debuutseizoen van Yuki Tsunoda begon veelbelovend met een negende plek in de Grand Prix van Bahrein. Maar daarna ging het ineens een stuk stroever bij de coureur uit Sagamihara. Op last van teambaas Franz Tost verkaste Tsunoda van Engeland naar Italië, zodat het team hem beter in de gaten kon houden. De prestaties werden hierna beter.

“Voordat ik naar Italië verhuisde, was ik gewoon een luie zak”, zegt Tsunoda lachend. “Na een trainien ging ik meteen naar huis en dan ging de PlayStation aan en was ik de rest van de dag aan het gamen en mezelf een beetje aan het vermaken. En in de week voor een race moest ik me dan altijd haasten. Dan begon ik pas met voorbereiden en dat was denk ik te laat.”

Tsunoda kreeg na zijn negende plek in Bahrein - onderweg haalde hij onder andere tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso in - van alle kanten veel lof toegezwaaid. Formule 1-baas Ross Brawn bestempelde hem zelfs tot de beste rookie van de afgelopen jaren. Het maakte Tsunoda overmoedig. “Ik denk dat ik te veel zelfvertrouwen kreeg”, bekent Tsunoda. “Het ging allemaal bijna te makkelijk. Ik had geen grote crashes of andere rare dingen. Alles was onder controle en daardoor was ik in de veronderstelling ik dat het altijd wel makkelijk zou gaan.”

Een reeks incidenten zorgde uiteindelijk voor een reality check. “In Imola had ik een crash, maar mijn zelfvertrouwen was daarna nog steeds in orde. Ik was van mening dat het incident in de kwalificatie gewoon domme pech was. Maar naarmate er meer crashes kwamen, begon ik aan mezelf te twijfelen en het gevoel te krijgen dat het toch wel moeilijk was. Veel moeilijker dan ik aanvankelijk dacht.”

Van te veel risico naar te voorzichtig

Tsunoda werd daarop vriendelijk doch dringend verzocht om naar Italië te verhuizen, zodat het team hem intensiever kon begeleiden. “Ik had vooral moeite om het raceweekend op te bouwen”, doet Tsunoda uit de doeken. “Mijn aanpak was in het begin niet anders dan in de Formule 2, wat een compleet ander format is met één training en daarna direct de kwalificatie. Ik probeerde de hele tijd op de limiet te rijden. Vanaf de eerste training was ik vol aan het pushen. Maar dan loop je het risico dat je in de muur belandt, veel baantijd verliest en in de tweede training je zelfvertrouwen weer moet opbouwen, zoals in Bahrein gebeurde.”

Vervolgens werd Tsunoda echter te voorzichtig, wat ten koste ging van zijn snelheid. De Turkse Grand Prix vormde naar eigen zeggen een keerpunt. “Tot die race was ik vooral bezig om geen grote fout te maken en niet de muur in te gaan, met als gevolg dat ik erg langzaam was”, ziet Tsunoda nu in. “Na een paar races geen goede pace te hebben gehad, realiseerde ik me dat ik harder moest pushen omdat het in de Formule 1 uiteindelijk toch om snelheid en resultaten gaat. Ik nam een andere mindset aan en vervolgens heb ik een tijd geen crash meer gehad.”

Het vertrouwen kreeg ondertussen ook een boost door een chassiswissel. Tsunoda: “Wat ook hielp was dat ik in Turkije een ander chassis kreeg. Ik kon de wagen ineens een stuk beter controleren. Wanneer de auto in Saudi-Arabië uitbrak, kon ik hem bijvoorbeeld opvangen. Dat lukte me met het vorige chassis nooit.”

'Gasly verslaan'

Volgens Tsunoda was het al met al een zeer leerzaam seizoen. “Het is een belangrijk jaar geweest”, stelt hij. “Ik heb nog niet eerder een seizoen gehad met zoveel ups en downs. Het is dus zeker een leerzaam jaar geweest. Ik ben tevreden over de progressie die ik heb gemaakt en ik heb veel ervaring opgedaan. Ik denk ook niet dat ik nog heel veel meer extra kan doen in de aanloop naar een race. Nu ik gezien heb hoe het wel moet en hoe het niet moet, kan ik verder bouwen.”

Tsunoda is voornemens om teamgenoot Pierre Gasly het vuur aan de schenen te leggen in 2022. “Het is in de Formule 1 zaak om je teamgenoot te verslaan en constant snel te zijn. Ik weet welke kleine dingen ik nog kan verbeteren en als ik daarin slaag, zou ik mijn teamgenoot regelmatig moeten kunnen hebben. Alle ingrediënten om vooruitgang te maken zijn aanwezig. In dat opzicht is vorig jaar wel een goede voorbereiding geweest.”

