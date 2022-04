Hamilton nuanceert Arsenal-support: “Mijn zus zei dat”

Dat Lewis Hamilton zich heeft aangesloten bij een consortium dat eigenaar van Chelsea wil worden is enigszins opmerkelijk, aangezien hij in het verleden heeft aangegeven fan te zijn van Arsenal. Die club is één van de Londense stadsrivalen van Chelsea. De zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 nuanceert zijn support voor Arsenal nu echter met de uitleg dat zijn zus ‘heeft gezegd dat hij Arsenal moet supporten’. Hamilton laat weten dat hij vooral een sportliefhebber in brede zin is. “Dit is één van de mooiste kansen om deel uit te maken van iets geweldigs”, zegt hij over zijn plannen om mede-eigenaar van Chelsea te worden.

In aanloop naar de Grand Prix op Imola werd bekend dat Hamilton zich met onder meer toptennisster Serena Williams heeft aangesloten bij het consortium dat onder leiding van Martin Broughton gaat proberen Chelsea te kopen. Broughton is Chelsea-supporter, maar was in het verleden wel voorzitter van Liverpool, een andere voetbalgrootmacht uit Engeland.

Hamilton vertelt dat Broughton hem heeft benaderd voor de overnameplannen, waarbij bleek dat beide heren dezelfde visie op de toekomst van Chelsea hebben. “Het draait allemaal om de lokale gemeenschap. Dat is wat een voetbalclub maakt, het gaat om de mensen binnen en rond de club”, legt de Mercedes-coureur uit. Hamilton constateert dat Chelsea onder leiding van de vorige eigenaar al goed bezig was om diverser en inclusiever te worden. “Het is ons doel om dat werk voort te zetten en om zelfs een nog grotere impact op en betrokkenheid bij de gemeenschap te hebben.”

“Er is nog veel werk te doen om diverser en inclusiever te worden”, vervolgt Hamilton, die Chelsea daarvoor als een ‘prachtig platform’ ziet. “Binnen de club is al geweldig talent aanwezig dat echt is opgestaan tegen discriminatie en nauw samenwerkt met de organisatie om vooruitgang te boeken. Ik denk dat dat heel belangrijk is voor de fans van Chelsea. De gemeente heeft er ook al veel in geïnvesteerd”, besluit Hamilton.