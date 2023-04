Haas F1 dient protest in tegen voorlopige uitslag GP Australië

De Grand Prix van Australië kende een zeer chaotisch verloop met vroeg in de race al een code rood, gevolgd door een tweede rode vlag-situatie met nog drie ronden te gaan. De race werd stilgelegd vanwege een incident van Kevin Magnussen, die daarbij zijn rechter achterband en flink wat brokstukken op het asfalt achterliet. Daarna volgde een staande herstart voor de laatste twee ronden van de wedstrijd, maar daarin was de racevreugde van korte duur. Diverse coureurs schatten de eerste bocht verkeerd in, wat tot incidenten tussen Carlos Sainz en Fernando Alonso, Pierre Gasly en Esteban Ocon, en Logan Sargeant en Nyck de Vries leidde. Vanwege de ontstane chaos werd de race voor de derde keer stilgelegd, met alleen de laatste ronde nog voor de boeg.

Ten tijde van de rode vlag reed Max Verstappen vooraan, voor Lewis Hamilton, Sainz en Haas F1-coureur Nico Hülkenberg. De Duitser had alle drama keurig ontweken en was zo opgeschoven naar een mooie vierde plek toen de auto's terugkeerden in de pits. Die positie mocht hij echter niet houden, want na lang overleg besloot de wedstrijdleiding om terug te gaan naar de situatie zoals die was bij de tweede herstart. Ondanks het wegvallen van Gasly hield dit in dat Hülkenberg terugviel naar de zevende positie, tot grote ergernis van zijn werkgever Haas F1 Team. In het commentaar maakte Sky Sports duidelijk dat teambaas Guenther Steiner woedend door de pits liep.

Met die woede heeft Haas na afloop van de race ook iets gedaan, want er werd besloten om protest aan te tekenen tegen de voorlopige uitslag van de Australische GP. Het team is het er niet mee eens dat tijdens de laatste code rood werd teruggegrepen naar de tussenstand van de herstart en heeft dus een protest ingediend. Dat is gehoord door de stewards, die hebben gecommuniceerd dat de vertegenwoordigers van de Amerikaanse renstal zich om 19.30 uur lokale tijd - 11.30 uur in Nederland - mochten melden om hun visie op de kwestie te geven. Zodoende blijft er nog even een vraagteken staan achter de uitslag van de race in Melbourne, die door Max Verstappen werd gewonnen.

