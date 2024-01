Het is een verrassing dat Haas F1 Team eerder dan in eerste instantie gedacht had de auto gaat onthullen. De Amerikaanse renstal leek op 11 februari de nieuwe bolide aan de wereld te willen presenteren, maar op vrijdag werd bekend dat het negen dagen eerder al gaat gebeuren. Op 2 februari om 9 uur 's ochtends Nederlandse tijd halen de coureurs Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg het doek van de VF-24. Haas is daarmee het laatste Formule 1-team dat bekendmaakt wanneer de auto gepresenteerd wordt. Wel houden de Amerikanen de traditie in ere dat zij als eerste de auto laten zien, de afgelopen seizoenen deden ze dat ook. Naar verluidt wordt de nieuwe livery onthuld op renders van de nieuwe bolide.

Het moet de afsluiting van een roerige periode bij de renstal worden. Gene Haas zette teambaas Guenther Steiner na een paar teleurstellende jaren buiten de deur, waarna Ayao Komatsu de rol overnam. Met de Japanner aan het roer wil teameigenaar Haas betere prestaties halen dan de laatste plaats die het team uit Amerika vorig jaar haalde. Ook technisch directeur Simone Resta trekte de deur bij Haas achter zich dicht. De Italiaan werd door Ferrari uitgeleend aan het team en deze leenperiode werd niet verlengd.

Het staat nog wel op de planning dat de VF-24 op 11 februari zijn eerste meters gaat maken tijdens een shakedown op het circuit van Silverstone.