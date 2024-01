Het kwam voor velen als een donderslag bij heldere hemel: de populaire teambaas Guenther Steiner is per direct vertrokken bij het Haas F1 Team. Dat nieuws werd op woensdagavond formeel naar buiten gebracht. Vanaf het moment van oprichting was Steiner betrokken bij het Amerikaanse team. Zijn rol wordt overgenomen door Ayao Komatsu, eveneens al vele jaren betrokken bij de formatie.

De grote vraag is: waarom? Teameigenaar en mede-oprichter Gene Haas legt in gesprek met F1.com zijn beweegredenen uit: “Het komt neer op prestaties. We zijn hier al acht jaar, meer dan 160 races - en we hebben nooit op het podium gestaan. De laatste paar jaar eindigden we als negende of tiende. Ik zeg niet dat dat Guenthers fout is, maar dit leek een goed moment om een verandering door te voeren en een andere richting te proberen. Het lijkt er niet op dat het gaat werken als we doorgaan met wat we hebben. Aan het eind van het liedje draait het om prestaties. Ik wil geen tiende meer zijn.”

Ondanks alle frustraties, en de enorme waarde die een F1-team vandaag de dag vertegenwoordigt, heeft de Amerikaan geen moment overwogen om de boel te koop te zetten: “Ik ben niet ingestapt in de Formule 1 om het team te verkopen. Ik ben ingestapt omdat ik wilde racen. Guenther had hetzelfde doel. We zijn hier niet om geld te verdienen, we willen racen en competitief zijn. Elk team heeft historisch gezien goede en slechte jaren. Overleven is een van de karakteristieken om beter te worden. Zolang je kunt overleven, heb je altijd een nieuw jaar waarin je kunt bewijzen wat je waard bent. Dit is een grote verandering. Het vertrek van Guenther betekent dat het team zich op andere aspecten moet focussen. Hopelijk komen we hier beter uit.”

Nauwe banden met Ferrari

Al jaren werkt Haas intensief samen met topteam Ferrari. De Scuderia levert diverse componenten, waaronder de power unit en de ophanging, aan de Amerikaanse renstal. Dat zal de komende jaren niet veranderen, benadrukt Haas: “Ferrari is heel erg goed voor ons geweest. Ze zijn hier vanaf de eerste dag, ze bouwen ongelofelijke motoren. Hun ophanging is extreem goed. We gebruiken veel van hun hardware. Het werkt heel goed, en ze willen ons echt helpen. Ik schaam me ervoor dat we niet beter gepresteerd hebben. Ik wil profiteren van het goede materiaal dat veel andere teams niet hebben.”