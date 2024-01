Haas F1 op zoek naar nieuwe technisch directeur na vertrek Resta

Resta werkte tussen 2014 en 2018 als chief engineer voor het Ferrari F1 Team en was daarna nog even technisch directeur bij Alfa Romeo, om vervolgens terug te keren naar Maranello. De Scuderia wilde de banden met Haas verbeteren en stuurde Resta in 2021 naar Haas. Dat leverde echter niet de gewenste stap voorwaarts op van het Amerikaanse team.

Vorig jaar kwamen Haas-coureurs Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg in de kwalificatie geregeld sterk voor de dag, maar zakten ze in de race ver terug vanwege problemen met bandenmanagement. Uiteindelijk eindigde het team als laatste in het constructeurskampioenschap. Ook de grote upgrade tijdens de Grand Prix van Amerika bleek geen stap vooruit op te leveren.

In de aanloop naar het F1-seizoen 2024 is bekend geworden dat de leenovereenkomst die Ferrari en Haas hadden gesloten over de diensten van Resta geen vervolg krijgt. De formatie uit Maranello heeft nog geen bericht naar buiten gebracht wat de nieuwe rol voor Resta wordt. De kans is aanwezig dat hij een rol gaat spelen in Maranello. Daar werkt teambaas Frederic Vasseur hard aan een nieuwe organisatie van het F1-team. Er gaan echter ook geruchten dat Resta verkast naar Sauber, dat in 2026 de handen ineenslaat met Audi.