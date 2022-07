Steiner: Schumacher heeft geleerd van F1-duel met Verstappen

Anderhalf jaar lang moest Mick Schumacher wachten op zijn eerste punten als Formule 1-coureur, maar inmiddels heeft hij de smaak te pakken. Na zijn achtste plek in de Britse Grand Prix kwam hij knap als zesde aan de finish tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. De Haas F1 Team-coureur maakte in de laatste races bovendien een goede indruk met de manier waarop zowel aanviel als verdedigde. Ook kon hij tijdens de sprintrace en de hoofdrace in Spielberg duels uitvechten met Lewis Hamilton. Zelf gaf hij na afloop van de zondagse race al aan dat hij veel aan die duels heeft gehad.

Teambaas Guenther Steiner is blij met de ontwikkeling die hij ziet bij Schumacher. Na diens crash in de Grand Prix van Monaco liet hij zich nog kritisch uit over de Duitser, maar hij is erg tevreden over het optreden dat hij liet zien in Oostenrijk. "Het waren absoluut goede inhaalacties. Hij heeft veel geleerd van het duel met Max Verstappen op Silverstone en dat hij heeft nu al in praktijk gebracht", vertelt Steiner over de prestaties van Schumacher op de Red Bull Ring. "Hij reed een geweldige race in Spielberg, waarin hij goed verdedigde en sterk aanviel."

In de eerste fase van het huidige F1-seizoen moest Schumacher nog duidelijk zijn meerdere erkennen in teamgenoot Kevin Magnussen, maar in Silverstone en Spielberg werd wel overtuigend met de Deen afgerekend. Toch vindt Steiner het lastig om een moment aan te wijzen waarop Schumacher ineens de vorm vond. "Ik weet niet of er echt een moment was dat hij erdoor kwam. Soms moet je gewoon wennen aan de auto en de druk. Ik merkte in Canada al dat Mick een stuk relaxter leek. Misschien wilde hij voorheen dingen forceren en vallen de puzzelstukjes nu gewoon in elkaar. Mick is momenteel hoe dan ook in vorm."

Ook mag volgens Steiner niet onderschat worden dat Schumacher zich heeft moeten aanpassen aan een geheel nieuwe situatie in zijn tweede F1-seizoen. "Het vorige seizoen en het huidige seizoen zijn compleet anders. Van buitenaf hebben velen dit onderschat. Vorig jaar was een overgangsjaar, waarin Mick kon leren. Dit jaar is het een heel ander spelletje. De auto en zijn teamgenoot zijn een stuk competitiever en Mick strijdt nu met de grote jongens. Daar moet je eerst aan wennen", weet Steiner. "Intern was er nog steeds geen enorme druk, maar extern hebben enkelen geprobeerd om drama te creëren. Druk is echter normaal en ongelukken horen erbij als je zoekt naar de limiet. Ook kritiek hoort erbij, want dit is de Formule 1. Je moet leren omgaan met al dat geluid op de achtergrond en dat is wat Mick nu heeft gedaan."

Video: Schumacher en Magnussen passeren Stroll in Oostenrijk