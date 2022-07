Mick Schumacher boekte zondag tijdens de Grand Prix van Oostenrijk het tot dusver beste resultaat van zijn Formule 1-carrière door als zesde over de finish te komen. Een dag eerder werd hij nog negende tijdens de sprintrace. In beide races ging de Haas F1-coureur de strijd aan met zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. In beide gevallen wist Schumacher de Mercedes enkele ronden achter zich te houden door solide te verdedigen, maar hij kon niet voorkomen dat hij uiteindelijk ingehaald zou worden. Een week eerder ging Schumacher op Silverstone het gevecht aan met regerend wereldkampioen Max Verstappen. Ook dat duel won hij niet, maar met P8 pakte hij toen zijn eerste punten als F1-coureur.

Naar eigen zeggen heeft Schumacher veel gehad aan de duels met Hamilton, die uiteindelijk als nummer drie mee mocht naar het podium in Spielberg. "Het belangrijkste wat ik geleerd heb, is dat iedereen menselijk is en fouten maakt", vertelt hij. "Iedereen staat onder druk en soms komt dat op een punt waardoor je een fout maakt. Dat is voor mij belangrijk om te weten. Ook weet ik nu dat ik niet bang moet zijn om met iemand het gevecht aan te gaan."

Na afloop van de sprintrace in Oostenrijk toonde Schumacher zich nog ontevreden over de tactiek die Haas F1 had gekozen. Het team wilde geen teamorders geven om de Duitser langs teamgenoot Kevin Magnussen te loodsen, iets wat er volgens Schumacher voor zorgde dat Hamilton uiteindelijk aan hem voorbij kon gaan. Dat kostte zowel de coureur als het team een puntje en dat was dan ook de reden dat hij na afloop van de sprintrace geïrriteerd was. "Ik denk dat ik zaterdag vooral boos was omdat ik het gevoel had dat we als team een punten verloren hebben", zegt Schumacher. "Ik vind ook dat ieder punt in de Formule 1 waardevol is. Ik was simpelweg een beetje kwaad omdat we dat punt misliepen."

Video: Schumacher en Magnussen in één actie langs Stroll