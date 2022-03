Russell erkent problemen met W13: "Auto is zo onstabiel"

George Russell kon geen potten breken in de kwalificatie en trainde zich naar de negende startplek. In de race klom de Mercedes-coureur een aantal plaatsjes, maar echt indrukwekkend was het niet. Met een afwijkende strategie probeerde Russell van alles om hogerop te geraken, maar uiteindelijk waren het de uitvalbeurten van Red Bull-coureurs Max Verstappen en Sergio Perez die ervoor zorgden dat hij op kon schuiven naar de vierde positie. Uiteindelijk is het wel zijn beste finish in Bahrein tot nu toe.

We waren niet veel sneller dan het middenveld George Russell

Bij Mercedes was het vooral de vraag hoeveel hinder ze zouden ondervinden van porpoising en die hinder was volgens Russell sterk aanwezig. "Ik zou niet zeggen dat het fysiek erg zwaar was, het was meer oncomfortabel. Het liefst heb je een auto die soepeltjes rijdt en dat hadden we vandaag zeker niet", aldus Russell tegen onder meer Motorsport.com. "Het had enorm veel invloed op de banden, je hobbelt gewoon de bocht in. Hierdoor slaan de achterbanden over, de auto voelt zo instabiel. Het gaat een gigantisch voordeel zijn als we dit de baas worden. Het gaat helpen met de banden en het remmen, daardoor krijgen we ook meer grip. Ik hoop dat we zo snel mogelijk een oplossing hebben, we weten dat dit een antwoord op veel problemen is. Het is alleen gemakkelijker gezegd dan gedaan."

Hoe snel herstelt Mercedes zich?

Over slechts zeven dagen doven de rode startlichten voor de tweede Grand Prix van 2022. Op de baan in Saudi-Arabië krijgt Mercedes een nieuwe kans het hobbelen beter onder controle te krijgen, maar of ze het daar al de baas kunnen worden? "Ik kan het je niet vertellen, het is in ieder geval veelbelovend dat andere teams dergelijke problemen wel konden oplossen", vervolgt hij, die eraan toevoegt dat de formatie de boel gaat analyseren. "Er is een oplossing, maar het is lastig om deze te vinden. Tijd is momenteel schaars, het was fijn geweest als we het hadden opgelost in de tests."

Ondanks de problemen wist Mercedes met de vierde plek van Russell en de derde plek van Lewis Hamilton wel 27 punten in de wacht te slepen, dit terwijl Red Bull Racing puntloos naar de volgende wedstrijd vertrekt. Op de vraag of het de pijn verzacht, antwoordt de Engelsman. "Uiteindelijk draait deze sport om resultaten. Het maakt dan niet uit of je de snelste of traagste auto bent. Het gaat erom wie uiteindelijk op de bovenste trede van het podium staat. Als je ons van tevoren had verteld dat we hier P3 en P4 zouden scoren, hadden we ervoor getekend. We waren namelijk niet veel sneller dan het middenveld, dat is meer een zorg dan onze achterstand op de jongens voor ons. We wisten al dat we achter Red Bull en Ferrari stonden, maar we zagen tegelijkertijd hoe snel Haas en Alfa Romeo waren."