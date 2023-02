Afgelopen jaar kregen Formule 1-coureurs zes dagen de tijd zich klaar te stomen voor het nieuwe F1-seizoen, maar voor 2023 is dit - net als in 2021 - teruggeschroefd naar drie. Het decor voor de enige wintertest is het Bahrain International Circuit. De driedaagse test start donderdag en duurt tot en met zaterdag. Een week later begint dan het nieuwe seizoen met de eerste Grand Prix op datzelfde circuit. Alle rijders krijgen dus maar anderhalve dag om aan de nieuwe auto's te wennen - een eerste indruk kregen zij al tijdens een filmdag. Lance Stroll is er niet bij. Hij wordt vervangen door Felipe Drugovich.

GPDA-voorzitter George Russell vindt het weinige testen maar niets. "Ik vind drie dagen niet genoeg", trapt de Brit af. "We konden gelukkig een filmdag draaien. Als we dat niet hadden gedaan, hadden we twaalf weken niet in de auto kunnen zitten. Kun je je voorstellen dat Rafael Nadal twaalf weken lang geen bal raakt en dan na slechts anderhalve dag trainen aan de slag moet op Roland Garros? Dat zou nooit gebeuren." Het aantal testdagen is vastgesteld op drie om kosten te besparen en de werkdruk te verlagen. Om er toch het maximale uit te halen stelt Russell voor om met twee auto's te testen. Beide coureurs kunnen dan drie dagen rijden, terwijl het bij één test blijft. "Ik snap wel waarom we het zo doen", zegt hij. "Toch denk ik dat drie dagen met twee wagens beter zou zijn. Dat is denk ik het beste compromis in dit geval. Op dit moment vind ik anderhalve dag echt te weinig."

Nieuwbakken Aston Martin-coureur Fernando Alonso kan zich vinden in de uitspraken van zijn Britse conculega. Hij stelt dat het gebrek aan testen een nadeel kan zijn voor coureurs die van team wisselen en daardoor minder ervaring zouden kunnen hebben dan hun teamgenoot. "Met slechts anderhalve dag ben ik me er bewust van dat ik niet in optimale vorm ben in Bahrein, Jeddah en misschien ook niet in Australië. Ik vind het ergens oneerlijk", aldus de Spanjaard. "Dit is wellicht de enige sport ter wereld waarbij je slechts anderhalve dag oefent en vervolgens een wereldkampioenschap moet spelen. Ik ken geen andere sport in de wereld die dat doet."