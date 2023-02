VIDEO: Mercedes brengt soepel F1-debuut W14 prachtig in beeld

Mercedes verraste woensdag tijdens de presentatie van de Mercedes W14 met een nagenoeg zwarte auto, terwijl iedereen stiekem uitging van opnieuw een zilveren kleurstelling. Hoewel Mercedes in het verleden voor zwart koos om onder meer diversiteit en inclusiviteit onder de aandacht te brengen, is het dit Formule 1-seizoen puur om gewicht te besparen. Want Mercedes doet er alles aan om een herhaling van 2022 te voorkomen. Overigens was gewicht niet zozeer het probleem, porpoising wel.

De W13 had in ieder geval niet het tempo om Red Bull Racing en Ferrari bij te houden. Uiteindelijk werd het Duitse merk derde in de eindstand, met een Grand Prix-zege op naam van George Russell. Lewis Hamilton scoorde voor het eerst in zijn loopbaan geen enkele overwinning in een F1-seizoen. Het duo besteedde 2022 voornamelijk aan het verbeteren van het concept en hoopt met de nieuwe W14 alles te hebben aangepakt. Donderdag konden zij voor het eerst serieus voelen hoe de wagen voor 2023 zich gedraagt. Mercedes organiseerde een filmdag op het circuit van Silverstone.

Beide Britten blikten tevreden terug en konden het gehele programma afwerken. Een voor Mercedes fijn idee in de aanloop naar de driedaagse wintertest in Bahrein, die volgende week plaatsvindt. Naast alle checks werd de Mercedes-filmdag ook gebruikt waar die voor bedoeld is: PR-materiaal schieten. Een gedeelte van het geschoten beeld heeft de renstal vrijgegeven en dat is bovenaan deze pagina te bekijken.