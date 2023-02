Mercedes kent probleemloze filmdag met W14 op Silverstone

Mercedes gaat een belangrijk Formule 1-seizoen tegemoet. Zoals bekend werkte de Mercedes W13 in 2022 niet helemaal naar behoren door porpoising. Hoewel het naarmate het jaar vorderde wel afnam, kwam het geen moment echt in de buurt van de snelheid van Ferrari en Red Bull Racing. Met de W14, de opvolger van de W13, moeten de problemen grotendeels verholpen zijn. De auto werd woensdag na de launch meteen de baan opgestuurd, maar in het kader van een demo-event werd er toen niet meer dan 15 kilometer gereden. Een dag later keerde Mercedes terug naar Silverstone, dit keer voor een filmdag. Op zo'n dag is de maximale afstand op speciale demonstratiebanden 100 kilometer.

George Russell kreeg de eer om de Mercedes-AMG F1 W14 E Performance, zoals de auto voluit heet, als eerste aan de tand te voelen. De enkelvoudig Grand Prix-winnaar kreeg een goed beeld en genoot. "Het was geweldig om met de W14 de baan op te gaan. Ondanks dat het koud en wat guur weer was, werkte de auto naar behoren. We hebben alle rondjes die we mochten rijden ook gereden, al weten we dat het echte werk pas tijdens de test in Bahrein begint. Desondanks zag het er vanaf het circuit goed uit. Ik heb voorlopig een goed gevoel."

In de middag was het de beurt aan Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen was in 2022 de minste Mercedes-coureur, met name in het begin worstelde de Brit. Hij is gebrand om komend jaar zijn achtste wereldtitel te pakken. Hamilton zag donderdag maanden van hard werk samenkomen op de baan. "Het was fantastisch om aan de slag te gaan met de W14. Dit is altijd een langverwacht moment voor iedereen in de fabriek die zo hard gewerkt heeft. Ik ben ongelofelijk dankbaar voor alle inspanningen", trapt hij positief af. Hamilton werkte verder een probleemloze middag af. "Het verliep soepel. We hebben het programma afgewerkt en een aantal nuttige zaken geleerd. Ik voelde me best prima in de auto. Ik kijk ernaar uit om in Bahrein aan de slag te gaan."

Andrew Shovlin, trackside engineering director bij het F1-team, is ook tevreden over het debuut. "De start was prima. De omstandigheden waren voor het filmen en het rijden niet al te best, maar de toegestane 100 kilometer werd probleemloos afgelegd. Beide heren hebben hun eerste indruk goed kunnen aangeven." Zoals vermeld trekt het F1-circus volgende week naar Bahrein voor de eerste en enige driedaagse wintertest, voordat een week later het F1-seizoen in Sakhir wordt afgetrapt. De omstandigheden daar zullen compleet anders zijn. "Anders dan het koude en natte Silverstone", gaat Shovlin verder. "Hopelijk kunnen we volgende week het maximale uit de test halen."

