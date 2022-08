Gemengde gevoelens bij Russell: Mediums kostten mij de zege

Zaterdag verraste George Russell vriend en vijand door vanuit het niets de pole-position voor de Hongaarse Grand Prix te pakken. Het was zijn eerste pole in de Formule 1 en bovendien de eerste van Mercedes in 2022. Bij de start behield hij de leiding en dat hield hij uiteindelijk tot na de eerste ronde pitstops vol. Pas in ronde 31 brak zijn verzet en nam Charles Leclerc de leiding over. Door een strategische misser van Ferrari zou Russell uiteindelijk voor Leclerc eindigen, maar wel moest hij aan de finish zowel de als tiende gestarte winnaar Max Verstappen en de als zevende gestarte nummer twee Lewis Hamilton voor zich dulden.

Dat wijt Russell aan zijn twee stints op de mediums van Pirelli. "Toen het in het begin begon met druppelen, reden we op de softs. Ik dacht dat we er goed bij zaten en we hadden duidelijk een sterke start. De eerste stint was goed. Tegen het einde reed ik op de mediums en begon het te regenen, daar had ik het echt lastig door en ik verloor best wat temperatuur in de band", verklaart Russell hoe hij zijn kansen op de overwinning zag verdwijnen. "Desondanks heeft het team geweldig werk geleverd met gisteren de pole-position en vandaag een dubbele podiumplaats. We boeken absoluut vooruitgang, dus ik ben heel trots op het werk dat iedereen heeft gedaan."

Op het oog leek Russell tijdens de race weinig verkeerde stappen te zetten, maar toch moest hij aan het einde van de race twee auto's voor zich dulden. Het leidt bij de Brit tot de overtuiging dat hij er bij hemzelf ook nog wel verbeterpunten uit de race te halen zijn. "Ja, ik weet zeker dat ik veel dingen ga bekijken die ik misschien beter had kunnen doen. Het was een uitdaging om de banden te managen en we hebben in beide stints redelijk vroeg onze pitstop gemaakt. Je probeert je banden tot het einde te sparen, maar tegelijkertijd probeer je zo snel mogelijk te zijn. Het was een uitdagende positie om in te verkeren, maar toch ben ik blij met mijn podiumplaats."

Video: De finish van de Hongaarse Grand Prix