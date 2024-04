Terwijl het seizoen vordert zullen Toto Wolff en Lewis Hamilton een beeld moeten gaan vormen hoe de laatste maanden van de Britse coureur bij Mercedes eruit zullen gaan zien. De Oostenrijkse teambaas wil immers voorkomen dat de zevenvoudig wereldkampioen belangrijke informatie naar zijn nieuwe werkgever Ferrari meeneemt, terwijl hij tegelijkertijd Hamilton moet motiveren om tot de laatste raceronde in Abu Dhabi alles te geven voor zijn team.

Hamilton zelf heeft nog geen invulling gegeven aan dit plan. “Het zal beginnen met een gesprek met Toto, want ik weet niet hoe ik met de situatie om moet gaan”, vertelt de 39-jarige coureur. “Ik heb nog niet eerder op dit moment in het jaar in deze positie gezeten. Toen ik bij McLaren vertrok, werd dat pas richting het einde van het seizoen bekendgemaakt. Ik geloof dat ik pas in december naar Mercedes kon gaan, om mijn stoeltje aan te meten, nadat het seizoen was afgelopen. Ik weet nog niet zeker hoe dit zich zal ontvouwen.”

De Brit herinnert men er echter wel aan dat zijn prioriteiten momenteel bij Mercedes liggen, ondanks dat hij sinds de eerste meter in de Mercedes W15 al weet dat hij naar de Italiaanse concurrent vertrekt. “Ik wil dit hoofdstuk op een mooie manier afsluiten” vervolgt de coureur uit Stevenage. “Hier stop ik al mijn energie dus in. Natuurlijk kijk ik uit naar de toekomst, maar op het moment zitten we in een lastige positie. Dat is mijn uitdaging.” Na de Grand Prix van Australië werd dit tevens bevestigd door zijn teambaas Wolff, die stelde dat Ferrari “nog niet zijn hoogste prioriteit” heeft.

Geen nut om te focussen op volgend jaar

Ondanks de recente tegenslagen van het team van Mercedes- die met het nieuwe concept in 2024 voor het derde jaar op rij de plank hebben misgeslagen – streeft de zevenvoudig wereldkampioen naar toekomstige successen. “Ik probeer uit te zoeken hoe we onszelf een weg terug naar de top kunnen banen. Hoe kan ik met de mensen te werk gaan? Hoe kan ik betere feedback of richting geven om terug naar het front te gaan? Ik ben in de eerste plaats vooral competitief, dus ik wil winnen. Denken aan volgend jaar gaat me daarin niet helpen”, concludeert de 39-jarige coureur.