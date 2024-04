Liberty Media en Dorna maakten in maart bekend dat de MotoGP-rechten in handen zijn gekomen van het eerstgenoemde bedrijf. De Amerikanen waren ook al de eigenaar van de Formule 1 en dat zorgde dan ook voor geruchten over een evenement waarin beide raceklassen gaan rijden. MotoGP-baas Carlos Ezpeleta verwees deze geluiden naar het rijk der fabelen, maar Lewis Hamilton ziet het wel zitten. "Ik hou van MotoGP. Het zou fantastisch zijn om tijdens hetzelfde weekend te rijden", antwoordt de Brit na een vraag van Motorsport.com.

Volgens Hamilton is het voor de MotoGP een goede zet om met Liberty Media in zee te gaan. "Liberty heeft het geweldig gedaan in F1. Vooral [het laten stijgen van] de waarde. Ik denk dat dit voor de MotoGP iets moois kan zijn", legt de meervoudig wereldkampioen uit. Motorsport.com heeft vernomen dat het idee voor een gezamenlijk evenement op de korte termijn niet haalbaar is. Daarnaast is het maar de vraag waar zoiets georganiseerd kan worden. F1 rijdt veel op stratencircuits, die niet geschikt zijn voor de motoren.

Focus ligt nog op Mercedes

Voor Hamilton is het F1-seizoen slecht begonnen. De Brit heeft grote moeite met de Mercedes W15 en is in alle races achter teamgenoot George Russell in de eindrangschikking terechtgekomen. Na dit seizoen verlaat de 39-jarige rijder Mercedes om bij Ferrari de zoektocht naar de achtste titel te vervolgen. Er werd gesuggereerd dat hij zich al focust op volgend seizoen, maar dat ontkent Hamilton in alle toonaarden. "Als je bij de pakken neer gaat zitten, dan kan het maar een kant op. Het houdt me 's nachts wakker als ik nadenk over hoe we weer terug naar winnen kunnen", zegt de rijder. "Wat kan ik doen? Hoe kunnen we de auto veranderen? Hoe kan ik beter worden in de kwalificatie? Wat kan ik nog meer bijdragen aan het team? En aan de afstelling? Daar denk ik dan over na."

Dat zijn carrière bij Mercedes aan het einde van het jaar stopt is volgens hem geen reden om nu niet meer alles te geven. "We winnen en verliezen samen. We zijn nog altijd een team. Iedereen werkt keihard en daar moeten we mee door blijven gaan", besluit Hamilton.