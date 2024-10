Van Amersfoort over Lawson: "Had hem echt wel in mijn hart"

De woensdag naar de Formule 1 Grand Prix van Singapore werd bekend wat eigenlijk al geen geheim meer was: Liam Lawson maakt het seizoen bij RB F1 Team af. De Nieuw-Zeelander zette in 2018 zijn eerste stappen in de Europese autosport bij het Nederlandse Van Amersfoort Racing. Nu Lawson tijdens de GP van Amerika op de grid terugkeert – vorig jaar viel hij al vijf keer in – is dit het ideale moment om met teambaas Frits van Amersfoort herinneringen op te halen.

"Hij begon bij ons als kleine jongen. Wij hebben hem enorm zien groeien", begint Van Amersfoort in gesprek met Motorsport.com. "Het is ook altijd een jongen geweest die ik echt wel in mijn hart had. Liam is een leuk joch. Toen hij hier kwam was hij net vers uit Nieuw-Zeeland gekomen. Midden in de winter kwam hij met een korte broek aan. Dat blijft me wel bij. Bij ons is hij enorm gegroeid in dat seizoen."

Met Van Amersfoort werkte Lawson een seizoen in het Duitse ADAC Formule 4-kampioenschap af. De resultaten waren goed – de coureur werd tweede in de eindstand – maar vooral de manier van werken liet bij Van Amersfoort een uitstekende indruk achter. "Ik heb dat met alle coureurs die uit Nieuw-Zeeland kwamen. Ik weet niet of dat iets natuurlijks van dat land is. In het verleden heb ik natuurlijk met Richie Stenaway te maken gehad [in de Duitse F3 in 2011, red]. Die [Nieuw-Zeelanders] hebben allemaal wat bijzonders. Ook personeelsleden, zoals monteurs en truckies uit Nieuw-Zeeland, die zijn gewoon van een ander kaliber", vertelt hij. "Dat zijn geen Europese westerse verwende jochies, om het zo maar te zeggen. Ik denk dat ik het daar mee precies aangeef. Ze werken er hard voor. Dat was met Liam ook zo, die was hier [in de fabriek in Zeewolde] niet weg te slaan. Dat is gewoon echt hoe ik het graag zie, 24/7 met de sport bezig zijn en er continu bovenop zitten. En hij was vrienden met het hele team. Dat is niet iets wat iedere coureur doet."

Lawson had het niet makkelijk in zijn eerste jaren. De rijder moest geld bijeen schrapen om een stoeltje te bemachtigen. "Ik had contact met zijn ouders. Dat zijn gewoon mensen die achter die jongen staan en helemaal niet zo bemiddeld zijn. Liam is dus een mooi voorbeeld hoe je toch ondanks dat je afkomst niet een rijk nest is, dat je er toch kan komen. Hij liet wilskracht en doorzettingsvermogen zien", aldus Van Amersfoort.

Een bijzondere anekdote die Van Amersfoort vertelt gaat over een test in Valencia. "Ik had iemand nodig die in december wilde testen, maar hij was al thuis in Nieuw-Zeeland. Ik vroeg hem 'ik kan het je niet aandoen om je te vragen om hier te komen?' Voordat ik antwoord had zat hij al in het vliegtuig", lacht de ervaren teambaas. "Die gast komt voor drie testdagen gewoon even naar Europa gevlogen. Hij heeft dus langer in het vliegtuig gezeten dan in een raceauto."

Talent

Uiteindelijk werd Lawson een jaar later opgepikt door Red Bull om onderdeel van het opleidingsteam te worden. In een eerder interview verklaarde de rijder uit Hastings dat dat zijn carrière had gered, want zonder de financiële steun had hij de stekker uit zijn raceloopbaan getrokken. Van Amersfoort denkt niet dat het toevallig is dat Lawson door Red Bull-adviseur Helmut Marko gekozen werd. "Uiteindelijk heeft het te maken met het talent. Als een coureur een talent is, dan komt het er toch wel. Of dat nou Jantje of Pietje is", legt hij uit.

Wel zijn er talloze voorbeelden dat je zonder geld niet ver komt. Van Amersfoort ziet dat ook gebeuren, maar ook daar ziet hij dat echte talenten het verschil maken. "Die [jongens die niet genoeg geld bijeen krijgen] die werken er misschien niet zo hard voor. Het is echt het talent dat de doorslag geeft. Dat is met Liam ook gebeurd, hij pikte onderweg toch steun op. Mensen zien dat hij de investering waard is", verklaart hij.

Nu mag Lawson het in ieder geval zes races bij RB laten zien en heeft hij de beste papieren voor een zitje in 2025. Van Amersfoort heeft goede hoop dat de 22-jarige coureur mooie dingen laat zien, al is hij voorzichtig met het uitspreken van te hoge verwachtingen. "Ik hoop er natuurlijk het beste van. Ik heb wel geleerd om voorzichtig te blijven, maar ik heb wel goede hoop dat het wat wordt met hem. Verder moeten we het wel zien natuurlijk. Je kunt een mens promoveren tot hij het punt van onbekwaamheid bereikt. Laten we hopen dat het bij Liam inclusief Formule 1 is en niet exclusief Formule 1."