Het was al weken een publiek geheim, maar donderdag werd het dan eindelijk ook door Red Bull bevestigd. Daniel Ricciardo verlaat het RB F1-team en zal voor de rest van het seizoen worden vervangen door Liam Lawson. De 22-jarige Nieuw-Zeelander stond al enige tijd in de coulissen klaar om de rol van vaste coureur in de Formule 1 over te nemen van Ricciardo. Dat het er nu dus echt van gaat komen, is volstrekt logisch, stelt MP Motorsport-teambaas Sander Dorsman. Lawson kwam in 2019 een seizoen lang uit voor het team uit Westmaas.

Hoe een 16-jarige jongen uit Hastings, Nieuw-Zeeland in de Zuid-Hollandse polder terechtkwam? "We hielden hem al best wel nauwlettend in de gaten, in 2018 deed hij het eigenlijk heel erg goed in de Formule 4", aldus Dorsman in gesprek met Motorsport.com. "Dus toen hadden we hem al een beetje op de korrel en we hadden al een paar keer met zijn manager gesproken. Vervolgens kregen we het gerucht te horen dat Red Bull hem ging tekenen. Dat was in de winter [van 2018]." Vervolgens ging het balletje snel rollen. "Ik heb toen Helmut Marko gebeld en gezegd 'die wil ik hebben' en vervolgens was het binnen een dag geregeld. Dat is altijd het mooie van Helmut, ik weet wat hij wil en hij hoeft er nooit lang over na te denken."

Sander Dorsman (l) met Liam Lawson (m) en Richard Verschoor (r) Foto door: Joe Portlock / Motorsport Images

Formule 3 met Richard Verschoor

Bij MP Motorsport kreeg Lawson in 2019 de kans om zich – na een seizoen in het Duitse Formule 4-kampioenschap – een treetje hoger te bewijzen. "We hebben hem getekend voor de Formule 3, wat voor hem eigenlijk een gigastap was. Want hij had pas een jaar Formule 4 in Europa gedaan, dus hij was nog redelijk nat achter de oren. Dat jaar hadden we ook Richard Verschoor bij ons in F3 en die twee hebben gewoon het hele jaar heel mooi tegen elkaar op kunnen knokken. Het werd een heel leuk en goed seizoen."

Ondanks zijn jonge leeftijd, had Lawson weinig moeite om zich in Europa aan te passen. "Hij was 16 jaar, super jong", blikt Dorsman terug. "Hij woonde zelf in Engeland, vlakbij Milton Keynes. Hij had daar een Engelse coach, die hem heel goed begeleidde en dat hielp natuurlijk. Maar ja, het is natuurlijk best wel een flinke stap als je zestien bent, je woont alleen in Europa en dan word je meteen in de Formule 3 geknikkerd. Wat wel grappig is... bij ons werkt Jennifer Chau. Zij doet al onze logistiek en zij komt ook uit Nieuw-Zeeland. Dus die twee hadden natuurlijk al meteen een goede klik."

"Voor Liam was dat jaar een steile leercurve", zegt Dorsman op de vraag of al meteen de potentie van het talent te zien was. "Maar het is gewoon heel goed gegaan. Ik weet niet meer precies waar we gefinisht zijn, maar wel in de top-tien in ieder geval [het team werd zesde, red.]. Hij was echt de real deal en dat zag je natuurlijk ook in de jaren in de Formule 2 waar hij gewoon een goede job gedaan heeft."

Pleidooi voor talent

Dat Lawson het uiteindelijk tot de Formule 1 heeft geschopt, verbaast Dorsman dan ook niets. "Ik moet wel lachen, want wat Franco [Colapinto, ook een coureur van MP Motorsport] nu doet, deed Liam vorig jaar natuurlijk. Gewoon blind instappen en gaan." Wel vindt Dorsman dat Lawson eerder een vast plekje had verdiend. "Op een gegeven moment is het ook wel eens goed [met het vasthouden aan gearriveerde coureurs]. Ik denk dat dit laat zien dat de Formule 2 gewoon een fantastische opleiding is voor Formule 1. En dat sommige teams, in plaats van dat ze altijd maar voor de veilige namen gaan, af en toe best een risicootje mogen nemen."

We spraken Sander Dorsman ook uitgebreid over de opkomst en toekomst van Williams-coureur Franco Colapinto. Later meer daarover.