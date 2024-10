Vasseur: dit is de reden waarom Hamilton voor Ferrari koos

Lewis Hamilton verraste voor aanvang van het huidige Formule 1-seizoen vriend en vijand met zijn aankondiging vanaf volgend jaar bij Ferrari te zullen rijden. De zevenvoudig wereldkampioen gaf aan na ruim twaalf seizoenen Mercedes toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. Volgens Fréderic Vasseur, de teambaas van de Scuderia, leeft de wens van Hamilton om in het scharlakenrood te rijden echter al van veel langer geleden.

Vasseur en Hamilton gaan lang terug. De twee ontmoetten elkaar voor het eerst in 2005: de Fransman was destijds teambaas van het ASM Formule 3-team (later ART Grand Prix) waarvoor Hamilton in de Formula 3 Euro Series reed. In gesprek met Charles Leclerc tijdens een door Gazzetta dello Sport georganiseerd evenement in het Italiaanse Trento, deed Vasseur uit doeken hoe Hamilton uiteindelijk bij Ferrari terechtkwam. "Het was niet zo moeilijk om Lewis te overtuigen", onthulde Vasseur. "Ik herinner me dat we in 2004 [Hamilton reed dat jaar nog voor Manor] bij elkaar zaten. Hij zat toen vast aan McLaren-Mercedes, maar had toen al in zijn hoofd dat hij vroeg of laat naar Ferrari zou gaan."

Frederic Vasseur met Lewis Hamilton Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

Na omzwervingen langs ART, Renault en Sauber werd Vasseur begin 2023 teambaas van Ferrari, als opvolger van Mattia Binotto. In die rol kwam hij opnieuw met Hamilton over Ferrari te spreken. "We hebben het er een tijdje geleden over gehad", aldus Vasseur. "Hij had deze wens nog altijd in zijn achterhoofd, maar hij is natuurlijk een coureur die garanties wil hebben op het gebied van prestaties. Voor hem staat dit aspect altijd op de eerste plaats."

Uiteindelijk waagde Hamilton de gok en dat toont volgens Vasseur vertrouwen in zijn team. "Dat hij ervoor heeft gekozen om bij Ferrari te gaan rijden, bevestigt voor mij dat we de juiste auto kunnen hebben. Dat is het uiteindelijke doel, een coureur als Lewis komt niet naar ons voor een vakantie. Ik denk dat we op de goede weg zitten qua prestaties. We hebben een stap voorwaarts nodig en ik kan zeggen dat we veel middelen inzetten voor ons volgende project."

"Geen jaloezie"

Overigens gaan ook Vasseur en Leclerc lang terug. De Monegask reed in 2016 in de GP3 Series voor ART Grand Prix en debuteerde in 2018 in de Formule 1 bij het Sauber van Vasseur. Hoewel hij dus al bijna tien jaar teruggaat met Vasseur, is Leclerc niet jaloers op de nog langere band die zijn teambaas met Hamilton heeft. "Ik denk het niet", zei Leclerc lachend. "Fred is niet mijn vriendin. We houden van elkaar en we respecteren elkaar, maar er is geen jaloezie. Ik ben altijd op de hoogte geweest van de onderhandelingen tussen Lewis en Ferrari, ik wist dat deze mogelijkheid bestond. Alles was heel transparant en ik was de eerste die zei dat het voor mij motiverend zou zijn om een teamgenoot van dit kaliber te hebben."

"Als je een zevenvoudig wereldkampioen hebt die in dezelfde auto rijdt als jij, is dat een superinteressante uitdaging", vervolgde Leclerc. "Ik heb een hele goede relatie met Lewis en ik weet zeker dat dat in de toekomst ook zo zal zijn. Dat gezegd hebbende wil ik echt zeggen dat we ook een geweldige samenwerking hadden met Carlos. We hebben heel goed samengewerkt en onze relatie is altijd geweldig geweest. Over een paar maanden slaan we de bladzijde om en ik geef toe dat ik uitkijk naar de nieuwe uitdaging met Lewis. Elke teamgenoot heeft altijd sterke en zwakkere punten, dus je kunt altijd leren. Ik zie het als een geweldige kans."

Leclerc vertelde vervolgens over de speciale band tussen hem en Vasseur. "Fred en ik hebben twee verschillende data in ons hoofd van onze eerste ontmoeting, maar ik was erg jong. We kennen elkaar al zoveel jaren en dat schept natuurlijk een speciale band. Soms hebben we maar één blik nodig om elkaar te begrijpen. Wat ik ook erg in hem waardeer, is eerlijkheid. Toen ik in de Formule 3 of Formule 2 zat en ik mensen om me heen had die zonder filters tegen me spraken, kreeg ik het altijd duidelijk te horen als ik een fout maakte."

Inmiddels is er wel wat veranderd in hoe mensen Leclerc benaderen, maar Vasseur is altijd hetzelfde gebleven, aldus de 26-jarige coureur. "Toen ik Ferrari-coureur werd, werden de dingen anders. Misschien komt dat omdat je beroemder wordt. Het is een feit dat veel mensen wat verlegener zijn in hun benadering, het is moeilijker om een authentieke, ongefilterde opmerking te krijgen. Fred daarentegen komt naar me toe en vertelt me recht in mijn gezicht wat hij denkt. Dat is heel belangrijk in de Formule 1. We zijn niet perfect, we maken fouten, maar het belangrijkste is dat we elke dag leren en groeien."