Vasseur: Ferrari heeft Hamilton geen F1-contractaanbieding gedaan

Het huidige contract van Lewis Hamilton bij Mercedes loopt eind 2023 af en tot nu toe is het stil gebleven over de stand van zaken in de gesprekken tussen de partijen. Wel zijn er afgelopen week geruchten naar buiten gekomen dat de 38-jarige Brit in beeld is om vanaf 2024 voor Ferrari uit te komen. In de aanloop naar de Grand Prix van Monaco acht teambaas Frederic Vasseur het dan ook nodig om op deze geruchten in te gaan. Hij onderhoudt een goede relatie met Hamilton sinds de coureur voor zijn team reed in de Formule 3 en GP2 en nog altijd hebben ze regelmatig contact. Gesprekken over een gezamenlijke toekomst zijn er echter niet geweest.

"Ik kan zeggen dat je Sainz twee weken geleden naar Audi hebt gestuurd en vorige week heb je Leclerc naar Mercedes gestuurd. Nu ben ik alleen over!", grapt Vasseur na een vraag over de geruchten, om vervolgens op serieuzere toon verder te gaan. "Je weet dat er in dit stadium van het seizoen iedere week een ander verhaal rondgaat. We sturen geen aanbieding naar Lewis Hamilton en dat hebben we ook niet gedaan. Ook hebben we niet onderhandeld." Wel geeft Vasseur toe dat iedere F1-renstal Hamilton graag in de gelederen wil hebben. "Het is bullshit als je dat ontkent. En of ik met Hamilton heb gepraat? De afgelopen twintig jaar heb ik bijna ieder weekend met hem gesproken. Ik wil daar niet mee stoppen omdat jullie mij achtervolgen!"

Geen zorgen bij Leclerc en Sainz, verlengen nog niet aan de orde

De geruchten over de mogelijke komst van Hamilton naar Ferrari lijken op dit moment ook weinig te doen met de huidige rijders van het team, Charles Leclerc en Carlos Sainz. Beide rijders hebben een contract bij Ferrari tot en met eind 2024. "Ze hoefden mij vorige week niet gerust te stellen toen jullie ze naar Sauber en Mercedes stuurden. Ze zijn ook niet naar mij gekomen om te zeggen 'Fred, maak je geen zorgen, het is niet waar'", lacht Vasseur de vraag weg of Leclerc en Sainz gerustgesteld moesten worden vanwege de verhalen die momenteel de ronde doen. "We zijn hieraan gewend en we weten dat er iedere week een nieuw gerucht is. We richten ons gewoon op ons werk."

Doordat beide Ferrari-coureurs over een doorlopend contract beschikken, voelde Vasseur eerder in het seizoen geen behoefte om met ze te praten over een contractverlenging. Aan de vooravond van het F1-weekend in Monaco is daar niets aan veranderd. "Ik heb gezegd hoe ik erin sta, namelijk dat het belangrijk is om te proberen een stap vooruit te zetten zodat we kunnen strijden met Red Bull. Daar moeten we ons op blijven focussen", geeft Vasseur aan waar de prioriteiten van de Scuderia momenteel liggen. "We zijn het eens dat we later over contracten praten en dat wil ik niet veranderen, omdat er nu geruchten zijn dat Lewis komt of dat Charles of Carlos vertrekt. We doen ons werk intern en ik blijf me richten op ons plan."