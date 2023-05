Het Britse Daily Mail bracht eerder vandaag naar buiten dat Ferrari Lewis Hamilton 40 miljoen euro per jaar zou hebben geboden en dat president John Elkann al in contact staat met de Mercedes-coureur. Hoe realistisch zijn die geruchten, en is het aannemelijk dat Hamilton de zilveren kleur na dit seizoen inruilt voor de rode?

Allereerst heeft Ferrari twee coureurs die tot eind 2024 op contract staan. Het is in het verleden wel gebeurd dat de Scuderia van een coureur af wilde en dat ook voor elkaar kreeg, maar de problemen zijn vandaag de dag niet zo groot dat dit aan de orde is. Het probleem in Maranello zit hem niet in de rijders, maar in de niet-competitieve SF-23. Beide coureurs hebben in de afgelopen jaren laten zien uit het juiste racehout te zijn gesneden. Het is dus vrij onaannemelijk dat Ferrari een van de twee heren de laan uitstuurt. Helemaal omdat de huidige bezetting stabiel is. Tussen Charles Leclerc en Carlos Sainz speelt er nagenoeg niets.

Hoewel een overstap naar Ferrari aanlokkelijk is voor Hamilton - hij is nu 38 jaar is en loopt tegen het einde van zijn F1-carrière - is het echter wel een risicovolle switch. Lewis zegt al sinds de start van zijn loopbaan in de formulewagens zich verbonden te voelen met Mercedes. De samenwerking gaat zo ver, dat er ook gedeelde liefdadigheidsprojecten op poten zijn gezet, zoals LH44. Dat project is in samenwerking met het Duitse merk opgestart en wordt door beide partijen gefinancierd. Lewis weet ook dat hij als de zilveren kleur voor een andere kleur inruilt, hij een toekomst als Mercedes-ambassadeur ook wel op zijn buik kan schrijven.

Ferrari zakt weg

Daarnaast heeft Hamilton het nog in zich om kampioen te worden en lijkt Mercedes voorlopig het enige team dat daadwerkelijk in staat gaat zijn om uiteindelijk het gat naar Red Bull Racing te dichten. Hoewel het vanaf 2022 al niet van een leien dakje verloopt, is in Brackley wel de kennis in huis die nodig is. Ferrari is juist verder weggezakt naar de sterke start vorig jaar en diverse belangrijke mannen lopen weg, zoals David Sanchez en Laurent Mekies. Hoewel Russell vorig jaar beter was dan Hamilton, is dat dit seizoen voorlopig weer andersom. Het is voor Lewis zaak dat hij niet uit paniek switcht. De kans dat Mercedes het weer op de rit krijgt, lijkt groter dan de kans bij Ferrari.

Een ding is zeker: Hamilton zijn positie wordt sterker naarmate hij vaker in verband wordt gebracht met andere teams en de tijd verder tikt. Hiermee komen we tot het concrete punt. Een nieuw contract bij Mercedes gaat er hoogstwaarschijnlijk gewoon komen, maar het lijkt dit keer geen formaliteit te zijn, zoals eerder wel het geval was. Dat heeft verschillende redenen.

De toekomst van het team luistert naar de naam George Russell. Mercedes zal hem een degelijke loonsverhoging geven. Daar komt bij dat niet iedereen in Stuttgart of Brackley even overtuigd is van wat Hamilton de laatste seizoenen heeft geleverd. Hoewel het nog steeds om flinke bedragen gaat, wordt er gefluisterd dat Hamilton een lager bod heeft ontvangen en dat werd niet gewaardeerd door de oud-kampioen. Daarnaast biedt Mercedes hem naar verluidt een eenjarige deal aan, terwijl hij zelf op twee jaar mikt. Er zijn nogal wat kritieke punten en daarom is een alternatief - Ferrari - op tafel leggen een belangrijk wapen.

Het laatste dat Mercedes wil is dat hun topcoureur met alle vergaarde kennis vertrekt naar een van de grootste concurrenten. Vergelijk het met Verstappen die na jaren succes ineens naar Mercedes zou vertrekken, met alle informatie en kennis van Red Bull op zak. Uiteraard weten de coureurs echt niet alle technische details, maar bepaalde processen zitten natuurlijk in het hoofd van de coureur gebakken. Hamilton rijdt al jarenlang bij Mercedes. Hij kent het hele team door en door en weet precies hoe het Duitse merk de ontwikkeling aanpakt. Je laat niet alleen een zevenvoudig wereldkampioen gaan, maar ook een wandelende Mercedes-encyclopedie. De Ferrari-speculaties werken natuurlijk in het voordeel van Hamilton. Als Mercedes niet over de brug wil komen met een bepaald salaris, dan kan hij dreigen om naar de Scuderia te gaan. Na 2023 is hij namelijk niet meer gebonden aan Brackley. Daarnaast is het niet ongebruikelijk om in de topsport het een en ander via de media te lekken en het is daarom nog 'toevalliger' dat een Brits medium dit publiceert. Ferrari lijkt daarom eerder gebruikt te worden als middel dan als echte mogelijkheid. Het is Hamilton er in ieder geval alles aan gelegen om bij Mercedes te blijven.