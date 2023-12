In Suzuka introduceerde Ferrari een nieuwe vloer voor de SF-23 die beter samenwerkte met de herziene undercut van de sidepods, waarmee de aerodynamische efficiëntie van de bolide werd verbeterd. Het gevolg van deze upgrade was dat Charles Leclerc zich beter op zijn gemak voelde in de auto, nadat teamgenoot Carlos Sainz na de zomerstop juist de betere van de Ferrari-rijders was. Met drie podiums en drie pole-positions in de laatste vijf raceweekenden wist de Monegask de interne strijd binnen Ferrari uiteindelijk in zijn voordeel te beslechten.

"We hadden in Japan een kleine upgrade. Ik weet niet of het qua pure snelheid veel opleverde, maar qua gevoel in de auto was het belangrijk en heel gunstig voor Charles", vertelde Ferrari-teambaas Frederic Vasseur over de upgrade en de gevolgen ervan. "Charles was in de laatste fase van het seizoen, de laatste zes of zeven races veel beter in vorm. Wat betreft consistentie denk ik dat we iets later een stap hebben gezet, maar ook hebben we de auto iets verbeterd. Daardoor konden we consistenter zijn en hoefden we minder te pushen in de race."

Het hielp Ferrari uiteindelijk niet aan de tweede plek bij de constructeurs. Die moest de Scuderia met minimaal verschil aan Mercedes laten. Toch weigerde Vasseur de schommelingen in de vorm van zijn coureurs aan te dragen als oorzaak daarvan. "Soms is het een kwestie van details. Uiteindelijk hebben we het over tienden van seconden en we moeten accepteren dat het atleten zijn. [Roger] Federer kan de ene dag Wimbledon winnen en de dag daarna weer verliezen, dus ik bekijk ze altijd als atleten. Het gaat op en neer", legde Vasseur uit.

"Wat in onze bedrijfstak wel klopt, is dat de Mercedessen vijf jaar geleden een bocht konden missen en nog steeds op pole-position konden staan. Tegenwoordig is dat niet meer het geval. Als je nu een bocht mist, ben je klaar na Q1", vervolgde de Franse teambaas. "Als je naar de McLarens kijkt, dan werden ze in Las Vegas uitgeschakeld in Q1, waarna ze in Abu Dhabi om pole-position konden vechten. Dit is voor iedereen het geval, met uitzondering van Max [Verstappen]. Voor Checo [Perez] klopt dit wel en dat houdt in dat we na één verandering geen grote conclusies moeten trekken."