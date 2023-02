Afgelopen Formule 1-seizoen viel Nyck de Vries bij Williams in voor de zieke Alexander Albon. Dit deed de Nederlander zo goed dat hij tijdens een etentje met Max Verstappen de tip kreeg om even met Red Bull-adviseur Helmut Marko te bellen. Die nodigde hem uit in Graz en niet veel later tekende De Vries een contract bij AlphaTauri. Hij volgt daar de naar Alpine vertrokken Pierre Gasly op.

De coureur uit Uitwellingerga is echter niet helemaal nieuw in de koningsklasse. In 2010 verbond hij zich als junior aan McLaren en later kwam er een contract bij Mercedes. Als officiële reserverijder van het Duitse merk nam hij diverse vrije trainingen voor zijn rekening en daarnaast is zijn F1-debuut dus al geweest. F1-analist Karun Chandhok heeft dan ook het idee dat De Vries helemaal niet meer nieuw is. "Het voelt vreemd om Nyck nog een rookie te noemen. Naar mijn idee loopt hij al een lange tijd mee", zegt de Indiër in Autosport Magazine. "Nyck is een ontzettend snelle coureur en verdient deze kans in F1. Ik ben zo ontzettend blij voor hem dat hij deze mogelijkheid bij AlphaTauri krijgt."

De Vries neemt in 2023 plaats naast Yuki Tsunoda. De Japanner gaat alweer voor zijn derde seizoen bij AlphaTauri. De jonge coureur heeft de afgelopen jaren stappen gemaakt, maar met name zijn woedeuitbarstingen staan hem soms nog in de weg. Het liep zo hoog op dat Red Bull zelfs besloot een psycholoog in de arm te nemen. In de afgelopen drie jaar kon Tsunoda rijpen naast de meer ervaren Gasly, maar daar kan hij niet meer op leunen. Vanaf dit jaar is de man uit Sagamihara de kartrekker bij het kleine Italiaanse team, al liet Marko doorschemeren De Vries al als teamleider te zien. Ondanks alles vindt en denkt Chandhok wel dat de jonge Tsunoda aan de bak moet. "Yuki moet een stapje erbij zetten", gaat hij verder. "Hij is nu de ervaren man in het team, en met Ayumu Iwasa in F2 azend op zijn stoeltje, moet hij Nyck verslaan. Voor De Vries is de druk eraf. Hij kan zijn talent volledig tot zijn recht laten komen."