Afgelopen week werd bekend dat de inschrijving van Andretti Global is goedgekeurd door de FIA en de internationale autosportbond eigenaar Michael Andretti dus toestemming geeft om zich als elfde Formule 1-team op de grid te voegen. De Amerikaanse formatie heeft echter ook toestemming nodig van de huidige tien F1-teams en die zien Andretti als elfde team juist niet zitten. Zij zien niet de toegevoegde waarde van Andretti als nieuwe renstal en uiteraard speelt ook geld een grote rol.

De inschrijving is dus wel doorgestuurd naar Liberty Media en het Formula One Management (FOM). "Het is moeilijk om nee te zeggen tegen een team dat toestemming heeft van de FIA", zegt Mohammed Ben Suyalem, president van de internationale autosportfederatie, tegen Reuters. Op de vraag of hij denkt dat Andretti dit 'wint', antwoordt hij: "Noem me optimistisch, wat ik ben, maar ik denk van wel."

De FIA-president stipt aan dat de aandelenkoers van Liberty Media omhoog schoot nadat bekend werd dat de FIA Andretti had goedgekeurd. "De FIA moet autofabrikanten juist smeken om mee te doen. We moeten niet direct nee zeggen." Als het aan Ben Sulayem ligt, dan breidt de F1 in de toekomst zelfs uit naar twaalf teams. "Dat is mijn droom. Ik hoop op een Amerikaanse autofabrikant met een eigen power unit en een rijder uit dat land. Daarna zou ik China willen vragen om hetzelfde te doen."

Op dit moment kost een F1-inschrijving een slordige 200 miljoen dollar. Omdat de concurrentie bang is dat het minder krijgt doordat het prijzengeld met nog een extra team gedeeld moet worden, zien zij dit bedrag graag verhoogd worden naar 600 miljoen dollar. "Je kan Andretti of General Motors niet verplichten een bestaand team over te nemen, puur omdat de eigenaren willen verkopen", vervolgt Ben Sulayem. "Ik noem geen namen, maar ze zaten achter mij aan om GM te overtuigen dat te doen. Dat is niet mijn taak. Daar ben ik niet voor gekozen. Ik ben geen makelaar. Volgens de regels mogen we twaalf teams hebben. Sommige formaties zeiden dat het te druk zou worden, maar is dat echt zo? We hebben nu ook al een Hollywood-team bij ons", waarmee hij op de nieuwe F1-film Apex doelt.

De 61-jarige Emirati vult aan dat hij juist vindt dat er meer teams moeten komen en minder races. Dit seizoen werkt F1 door het wegvallen van Emilia-Romagna 22 Grands Prix af. Volgend jaar staan er een recordaantal van 24 stuks op het rooster, dit omdat China terugkeert en de race op Imola dan ook gewoon plaatsvindt. "Ik denk eerder dat er te veel races zijn dan teams. De teams zien het als een soort taart, met elk een eigen stuk. Ik begrijp hun zorgen, maar onze zorgen zijn anders."

De FIA-president benadrukt dat Andretti ook mee kan doen zonder commerciële overeenkomst, maar of F1 dat moet willen? Zelf hoopt hij dat dit niet gebeurt. Daarnaast doen er ook geruchten de ronde dat er een machtsstrijd gaande is tussen F1 en de FIA. "We zijn geen dienstverlener. We zijn eigenaar van het kampioenschap. We leasen het en zijn de verhuurder. Dat moet gerespecteerd worden. Het was nooit mijn bedoeling om Liberty Media of de FOM in de verlegenheid te brengen of in een hoek te zetten. Ik ben hier voor de sport", besluit hij.