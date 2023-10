Teams blijven in Qatar tegen F1-deelname Andretti: "Wat is hun meerwaarde?"

In aanloop naar de Grand Prix van Qatar heeft Andretti van de FIA groen licht gekregen voor diens Formule 1-plannen. Het is een belangrijke stap, maar zoals in een eerdere analyse al uitgelegd moet het lastigste gedeelte nog komen. Zo is er voor F1-deelname goedkeuring van zowel de FIA als ook Formula One Management nodig. De tien bestaande teams hebben geen directe stem, maar verwachten wel dat FOM en daarmee F1 CEO Stefano Domenicali in hun belang handelt.

'Formule 1 is financieel nog niet klaar voor elfde team'

Teams zijn bang financieel minder te worden van een elfde team en zitten niet op een nieuwe toetreder te wachten. Het FIA-nieuws heeft daar vooralsnog weinig aan veranderd, zo blijkt tijdens de persconferentie voor teambazen in Qatar: "Mijn mening is heel erg duidelijk", trapt Williams-teambaas James Vowles af. "Williams is tegen, of eigenlijk fel tegen, een elfde team in de Formule 1. Ik zal ook uitleggen waarom. Het is mijn verantwoordelijkheid om op te komen voor de negenhonderd medewerkers van Williams. Als je naar de financiële huishouding van een team kijkt, voor Williams kun je dat zo opzoeken, dan zul je zien dat de verliezen oplopen. Van 2021 naar 2022 zijn de verliezen met tientallen miljoenen toegenomen. De cijfers van 2023 zijn nog niet te zien, maar ik kan je garanderen dat het nu een veelvoud daarvan is. De reden is dat we in deze sport investeren om beter te worden. We geloven namelijk in de richting die deze sport opgaat."

"De reden dat we investeren is dat we eindelijk stabiele teams hebben, dat teams nu meer met elkaar samenwerken en dat we close racing hebben. Maar wij zijn niet het enige team dat financieel nog niet stabiel is. Ik zou zeggen dat dit verhaal voor de helft van de grid geldt. Een elfde team toevoegen aan de grid kan best verstandig zijn, maar zoiets gaat pas als het tiende team op de grid financieel stabiel is", vervolgt Vowles. In zijn optiek is de Formule 1 financieel niet klaar voor een extra team. "Iedereen zegt dat het zo goed gaat met de Formule 1 en dat is in bepaalde opzichten ook zo, maar aan de cijfers zie je dat er momenteel honderden miljoenen worden geïnvesteerd. Daardoor zijn we zo voorzichtig om op te geven wat we momenteel hebben. Vanaf het begin af aan zijn we daar ook heel duidelijk in geweest: een elfde team kan alleen maar als het nieuwe team de taart als geheel groter maakt. Dus het is prima dat de FIA nu heeft gezegd 'jullie hebben alles wat er nodig is voor F1-deelname', maar ik kijk er vooral naar hoe we die taart groter maken."

Ferrari trekt meerwaarde Andretti in twijfel: "Hebben al Amerikaans team en coureur"

Waar Vowles het heeft over een taart groter maken, duidt hij op de (financiële) meerwaarde die een extra team in zijn ogen moet hebben. Het is een standpunt dat door veel van zijn collega's wordt gedeeld in de persconferentie. "Het is geen geheim dat ik geen fan ben van een extra team", haakt Ferrari-teambaas Frederic Vasseur in. "Toen we bij het vorige Concorde Agreement de deur op een kier hebben gezet voor een elfde team was dat om een hele goede reden. Toen had Honda al laten weten dat ze de Formule 1 zouden verlaten en stond Renault ook op het randje. Daardoor hadden we destijds alleen nog maar Ferrari en Mercedes als bevestigde motorleveranciers voor de toekomst. Toen hebben we de deur op een kier gezet voor het geval een elfde team echt iets kon toevoegen aan de Formule 1. Daarbij dachten we vooral een nieuwe motorleverancier."

Nu ligt de situatie volgens Ferrari anders: "Zoals James terecht zei hebben alle teams op de grid enorme investeringen gedaan in F1. We moeten niet vergeten dat drie à vier jaar geleden de halve grid bijna failliet was. We moeten niet ineens arrogant worden. Het leven is namelijk een cyclus en je weet niet wat er tot 2030 financieel kan gebeuren. Daardoor moeten we voorzichtig zijn, behalve - en dat hebben mijn collega's ook al gezegd - als een nieuwe toetreder enorm veel waarde toevoegt aan de Formule 1. Ik heb geen toegang tot het dossier van Andretti, maar de eerste vraag moet zijn: wat is jullie toevoegde waarde aan de Formule 1? Met Haas hebben al een Amerikaans team en we hebben ook al een Amerikaanse coureur, dus wat is de meerwaarde?"

Het zijn woorden waar McLaren en AlphaTauri zich min of meer bij aansluiten, het laatstgenoemde team bij monde van Peter Bayer - nota bene een voormalig FIA-man. "Toen de FIA aan het proces begon, was al te verwachten dat één team erdoorheen zou komen, omdat de FIA alleen over de sportieve en technische elementen gaat. Daarna wordt het overgedragen aan de Formule 1 en moeten zij bekijken hoe dit commercieel te integreren valt met de rest van de grid. In dat opzicht ben ik het eens met de anderen: voordat het budgetplafond werd ingesteld hebben drie teams ons gebeld", duidt Bayer op zijn vorige werkgever FIA. "Ze belden om aan te geven dat ze deze uitgaven niet langer aankonden. Racing Point ging failliet en die dingen moeten we nu in gedachten houden.

Williams wil op termijn best samenwerken met General Motors

Afsluitend maakt Vowles duidelijk dat hij principieel tegen een elfde team is en dat het niet zozeer met Andretti te maken heeft. "Voor de duidelijkheid: dit is niet tegen Andretti of General Motors, integendeel zelfs. Williams en ik willen GM best met open armen ontvangen en staan open voor een samenwerking met hen als het met Andretti niet doorgaat. Zij vormen een fantastisch bedrijf en voegen zeker iets toe aan de sport, maar willen alleen de sport beschermen zoals die nu is."

De woorden van Vowles over General Motors zijn interessant, want zou dat iets voor Williams kunnen zijn richting het nieuwe motorreglement? "Er hebben nog geen gesprekken plaatsgevonden. We hebben momenteel een Mercedes-motor en richting 2026 is er nog niks vastgesteld, mijn punt is meer dat een organisatie als GM absoluut welkom is in de sport en ook bij ons."

Video-analyse: Elfde team in F1? Waarom de moeilijkste stap voor Andretti nog komt