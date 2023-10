Andretti reageert op goedkeuring FIA voor inschrijving F1-team

Maandag heeft de FIA eindelijk uitsluitsel gegeven over de vier inzendingen om in 2026 als elfde team tot te treden tot de Formule 1. Van de vier plannen die de tweede fase van het proces hebben gehaald, is er slechts één die deze fase ook daadwerkelijk heeft overleefd. Dat is Andretti Formula Racing, de renstal waarvoor Andretti Global en General Motors - middels Cadillac - de handen ineen hebben geslagen. Daarmee heeft de formatie van Michael Andretti de eerste grote stap richting F1-deelname gezet, al moet ook commerciële rechtenhouder Formula One Management (FOM) nog goedkeuring geven.

Desondanks heeft Andretti Global maandagavond wel gereageerd op de bekendmaking van de FIA. In een korte verklaring laat het team weten dat het enorm uitkijkt naar de kans om de Formule 1 te betreden. "Andretti Cadillac is vereerd dat de FIA de expression of interest van Andretti Formula Racing voor het FIA-wereldkampioenschap Formule 1 heeft goedgekeurd. We waarderen het rigoureuze, transparante en complete evaluatieproces en zijn ongelofelijk enthousiast dat we de kans krijgen om deel te nemen aan zo'n historisch en prestigieus kampioenschap", trapt het team de verklaring af.

Er is wederom een stapje gezet door Andretti om de Formule 1 toe te voegen aan een portfolio dat al bestaat uit IndyCar, Indy NXT, Formule E, Extreme E, de Australische Supercars en IMSA. De renstal moet een echt Amerikaans team worden en krijgt hoogstwaarschijnlijk ook een prominente plek in de nieuwe fabriek, waarvan de bouw in december 2022 is begonnen. "De vorming van dit uitgesproken Amerikaanse team is een belangrijk moment van trots voor al onze medewerkers en fans", vervolgt Andretti in het statement. "We zijn ervan overtuigd dat de uitgebreide racecompetenties van Andretti Cadillac en de technologische vooruitgang die het racen met zich meebrengt ten goede zullen komen aan onze klanten, terwijl het enthousiasme voor F1 wereldwijd zal toenemen."

Tegelijkertijd leeft bij Andretti Global ook het besef dat men er nog niet helemaal is. Zoals gezegd moet de FOM ook nog groen licht geven voor de komst van het elfde F1-team en dat belooft nog een hels karwei te worden. Zo ziet het overgrote deel van de huidige renstallen het niet zitten dat er een team bij komt en tegelijkertijd hopen deze bestaande teams dat de FOM in hun belang handelt. Andretti heeft echter goede hoop: "We kijken ernaar uit om in gesprek te gaan met alle belanghebbenden in de Formule 1, terwijl we doorgaan met onze plannen om zo snel mogelijk aan de start te verschijnen."