Na een solide wintertest zat Ferrari vol goede moed bij de start van het Formule 1-seizoen in Bahrein. De eerste kwalificatie van het jaar leek te bevestigen waarom er positiviteit was bij de Italiaanse renstal, dat Charles Leclerc en Carlos Sainz de derde en vierde tijd zag noteren tijdens Q3. Maar daar waar de achterstand op Red Bull Racing op zaterdag slechts enkele tienden bedroeg, moest de Scuderia op zondag toezien dat Max Verstappen en Sergio Perez veel sneller waren. Leclerc kon nog redelijk bijblijven op P3, maar zag zijn race ten einde komen met een defecte control electronics. Sainz erfde toen de laatste podiumplek, maar moest uiteindelijk toch zijn meerdere erkennen in Fernando Alonso en Aston Martin.

Dat Ferrari het een en ander tekort kwam in Bahrein, wijt teambaas Frederic Vasseur aan een verkeerde balans tijdens de seizoensouverture. Zodoende ziet de Fransman dan ook veel ruimte voor verbetering met het huidige pakket. "Met wat wij hadden in Bahrein, denk ik dat er veel verbetering mogelijk is qua rijkwaliteit", zegt Vasseur in de aanloop naar de GP van Saudi-Arabië van komend weekend. "Het belangrijkste is om gefocust te blijven op de huidige situatie en te proberen het maximale te halen uit wat we nu hebben. Dat moeten we ook doen zodra we upgrades meenemen, waarmee we de situatie en de competitiviteit van het pakket verbeteren. Vergeet niet dat Bahrein niet altijd representatief is. Daarnaast zitten we met de auto nog in een vroeg stadium. We hebben drie dagen getest op slechts één circuit. We moeten de auto beter gaan begrijpen om te proberen het maximale eruit te halen."

Gebrek aan snelheid oorzaak voor forse bandenslijtage

Iets wat Ferrari in Bahrein niet helemaal onder controle had, was de bandenslijtage. Sainz verklaarde dat er op dit vlak geen stap vooruit was gezet. Vasseur denkt echter dat er meerdere factoren zijn die de bandenslijtage hoger lieten uitvallen. "Een deel van de verklaring ligt in Bahrein zelf, want het asfalt is heel agressief", antwoordt hij op een vraag van Motorsport.com over de opmerkingen van Sainz. "Het is daarnaast ook zo dat je harder moet pushen om de maximale rondetijd te rijden als je een gebrek aan snelheid hebt. Dan richt je op alle fronten meer schade aan. Dat houdt in dat we ons meer moeten richten op de pure prestaties dan op alle andere factoren."

Om de prestaties van de SF-23 een boost te geven, vertrouwt Ferrari op het meebrengen van upgrades. De eerste nieuwe onderdelen komen dit weekend in Saudi-Arabië al op de auto en Vasseur verwacht dan ook een stap vooruit. "We kunnen niet tevreden zijn met de situatie en ik wil een stap voorwaarts zien. Jeddah heeft qua grip, lay-out en ruwheid van het asfalt heel andere karakteristieken dan Bahrein, dus het wordt een heel ander verhaal", verklaart hij, om eraan toe te voegen dat dit waarschijnlijk beter past bij de Ferrari-bolide. "Daarnaast brengen we ook upgrades mee naar Jeddah, dus ik hoop op een stap vooruit. We hebben een duidelijke analyse van wat we in Bahrein hebben gedaan. We hebben ook een lange lijst met dingen die we moeten verbeteren. Ik hoop dat we in staat zijn om in Jeddah een eerste reactie te laten zien."

Video: Sainz kan Alonso niet achter zich houden in Bahrein