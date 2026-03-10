Ferrari: GP Australië representatiever voor echte vorm dan kwalificatie

Ferrari opende het nieuwe Formule 1-tijdperk met een derde en vierde plaats tijdens de Grand Prix van Australië. Alleen Mercedes-coureurs George Russell en Andrea Kimi Antonelli bleken sterker dan Charles Leclerc en Lewis Hamilton, die zich in de openingsfase in de strijd om de leiding wisten te mengen. Daar vielen de Ferrari-coureurs uit weg toen besloten werd om geen pitstop te maken tijdens de eerste virtual safety car.

Wel kwam Ferrari op zondag veel beter voor de dag dan in de kwalificatie, toen Leclerc en Hamilton op meer dan acht tienden van Russell naar de vierde en zevende startpositie reden. De verrichtingen in de race waren volgens teambaas Frédéric Vasseur representatiever voor de snelheid van de Scuderia dan de ietwat tegenvallende kwalificatie.

"Het gevoel is eerder positief dan iets anders. We hadden een lastige zaterdag. Ik denk dat we gisteren niet alles goed hebben samengebracht. We lagen acht tienden achter, dat was best zwaar, maar vandaag hebben we een deel daarvan goedgemaakt. Het is goed om twee auto’s vooraan te zien vechten", verklaarde Vasseur na afloop van de race in Melbourne.

"We weten dat we een lange lijst met verbeterpunten hebben, maar dat geldt voor ons en voor iedereen op de grid. Het resultaat van het seizoen zal afhangen van ons vermogen om te ontwikkelen, upgrades te brengen en snel te produceren. Dat zal voor iedereen op de grid de sleutel tot het seizoen zijn. Ik begin het seizoen liever in een goede positie dan in een slechte, maar er is nog een lange weg te gaan."

Goede starts niet gegarandeerd

Ferrari meldde zich direct na de start in Melbourne vooraan dankzij uitstekende starts van zowel Leclerc als Hamilton. De startprocedure is een stuk complexer geworden door de komst van de nieuwe power units, die geen MGU-H meer bevatten. Waar andere teams moeite hadden met de nieuwe manier van starten, had Ferrari dat beter onder controle. Dat was overigens ook al te zien tijdens de wintertests in Bahrein.

Vasseur erkende echter ook dat het razendsnel doven van de startlichten Ferrari mogelijk in de kaart speelde in Melbourne. "We verwachtten een goede start te hebben, maar het zit echt op het randje. Het venster is heel smal. Vandaag schakelden ze het systeem heel snel in. Ik denk dat iedereen een beetje verrast was. De start was goed, maar dat is geen garantie voor het seizoen", zei de Franse teambaas.

Het razendsnel doven van de startlichten was mogelijk in het voordeel van Ferrari, beseft Frédéric Vasseur. Foto door: Martin Keep / AFP via Getty Images

"Het tempo gisteren – we reden niet de beste sessie van ons leven, maar we zaten er wel bij. Vandaag was het racetempo waarschijnlijk iets beter. Het was lastig, maar als je het vergelijkt met McLaren, Red Bull en Mercedes, zitten we waarschijnlijk een stap voor in racetempo. Maar nogmaals, het is slechts één evenement, de eerste. We hebben een enorme lijst met zaken waarvan we overtuigd zijn dat we het beter moeten doen. Maar dat geldt ook voor mijn concurrenten."

Kortom: Vasseur weet dus dat het komend weekend weer helemaal anders kan zijn als de Formule 1 in China het eerste sprintweekend van 2026 afwerkt. Enerzijds vanwege het feit dat er een sprintrace op het programma staat, anderzijds omdat het Shanghai International Circuit andere karakteristieken heeft dan het Albert Park Circuit in Melbourne.

"Wat energie betreft, is het bijna het tegenovergestelde. De omstandigheden zullen veel kouder zijn, waarschijnlijk aanzienlijk kouder, en we krijgen een sprintformat. Dat betekent veel minder tijd om de strategie aan te passen. Het wordt een compleet andere oefening", aldus Vasseur. "Laten we volgende week zien waar we staan."