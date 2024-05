Door de aanhoudende balansproblemen van Max Verstappen leken er kansen in het verschiet te liggen voor Ferrari, maar het Italiaanse team moet genoegen nemen met P2 en P3 op de startgrid van de hoofdrace. Teambaas Fred Vasseur vertelt bij Sky Sports Italy dat hij gemengde gevoelens overhoudt aan de sessie. “Over het algemeen hebben we met de tweede en derde positie een goed resultaat behaald, waarmee we tussen beide Red Bull’s op P1 en P4 staan. Toch heerst er na de kwalificatie een beetje frustratie, want we hoopten op een beter resultaat”, geeft Vasseur toe, die stelt dat het voor alle coureurs lastig was om op de zachte band een goede ronde neer te zetten. “Maar we zitten met beide auto’s in de kop van het veld, we zullen zien hoe het morgen loopt.”

Aangezien de bandenslijtage vrij hoog is op het circuit in Miami, lijkt de zachte band na de kwalificatie op de Miami International Autodrome niet meer veel gebruikt te gaan worden. “Race pace zal een ander verhaal zijn dan de snelle ronde [in de kwalificatie], mede omdat we niet op de softs zullen rijden”, vervolgt de Ferrari-teambaas. “Met deze banden zit iedereen op de limiet en als je iets meer van ze vroeg, ging je eroverheen. Dat was voor ons zo, maar ook voor de achttien andere auto’s.”

Op de mediumband was met name Charles Leclerc in staat om tijdens de sprintrace in het kielzog van Max Verstappen te varen. “Met de spintrace waren we net wat langzamer dan Max, ongeveer één of twee tienden. Max was de eerste twee à drie ronden erg snel, waarna hij het wat lastiger kreeg. Uiteindelijk vond hij de pace weer terug.”

Racestart cruciaal

Vasseur wijst naar de kansen voor Ferrari op zondag. “De eerste ronde van de race zal erg belangrijk zijn”, stelt de 55-jarige topman. “Het is essentieel om de eerste ronden binnen een seconde te blijven, want de DRS is erg sterk hier in Miami. Dat betekent dat we iets extra’s moeten vinden vanaf de eerste ronde. Het is een lange race en het verschil kan worden gemaakt door bandendegradatie. Met de sprintrace hadden we hier geen problemen mee”, aldus de Fransman. Of het verschil tussen Verstappen en de Ferrari’s nog steeds klein is, is echter de vraag. Tussen de sprintrace en de kwalificatie heeft de Nederlander namelijk een aantal set-upwijzigingen doorgevoerd op zijn RB20.