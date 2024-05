Na een tweede plek tijdens de sprintkwalificatie en de sprintrace moest Ferrari-coureur Charles Leclerc in de kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Miami een stapje bijzetten om P1 te bemachtigen. Dat lukte de Monegask niet, want Max Verstappen bleef op anderhalf tienden voor. Toch ziet Leclerc kansen voor de Grand Prix op zondag. "Het wordt een lange race morgen [zondag]. In de sprintrace lieten we een goede pace zien, dus ik hoop dat we Max morgen onder iets meer druk kunnen zetten", aldus de rijder.

In de sprintrace had Leclerc heel even het idee om de koppositie over te kunnen nemen, maar uiteindelijk werd hij net iets te veel afgeknepen door Max Verstappen bij de start. De Ferrari-rijder is ervan overtuigd dat bij de start voor de Grand Prix ook weer kansen liggen. "En het is ook belangrijk dat we in de DRS-afstand blijven als we er niet voorbij gaan in bocht 1. DRS is hier enorm krachtig en als je die eenmaal verliest, is het heel lastig om die weer terug te pakken", vertelt de meervoudig Grand Prix-winnaar. "Maar eerst is er de start. We hadden vandaag [in de sprintrace] een goede, nu is het belangrijk om het in de Grand Prix nog beter te doen."

Leclerc moet dus vanaf de tweede plek de Grand Prix aanvangen. De startpositie voldoet aan zijn verwachtingen, al had er naar eigen zeggen bij een perfect rondje meer in gezeten. "Ik reed de hele tijd op de limiet. Het zat de hele tijd enorm dicht bij elkaar. In Q3 wilde ik de laatste twee, drie tienden vinden en dat zorgde ervoor dat de banden wat minder waren in de tweede en derde sector. Die raakten namelijk oververhit", vertelt de 26-jarige. "Sector 1 ging best goed, maar in de laatste twee sectoren verloren we veel tijd."

Sainz: Dit was helemaal niet slecht

De teamgenoot van Leclerc, Carlos Sainz, moet het met een derde startpositie doen. Ondanks dat het een plekje achter Leclerc is, is hij daar niet ontevreden mee. "Het lukte ons om een paar vlekkeloze rondjes te rijden. Elk rondje op de softs was een avontuur, want je weet niet wat er gebeurt met de wind hier", vertelt de Spanjaard. "Als je het zo bekijkt was het helemaal niet zo'n slechte sessie."