Na de sprintrace moest de focus van de rijders weer naar de snelheid over één ronde. Coureurs zeggen dat een nadeel van het nieuwe sprintformat te vinden, aangezien ze de 'race-mindset' weer moeten omzetten in een 'kwalificatie-mindset'. Voordeel van de nieuwe opzet is echter dat de teams voor de kwalificatie de afstelling nog weer mogen aanpassen. Precies dat heeft Red Bull Racing gedaan, nadat Max Verstappen tijdens de sprintrace nog niet tevreden was over de balans in zijn RB20.

Aan het begin van de kwalificatie meldde Verstappen een 'vreemd geluid' van de koppeling, maar toen dat in orde bleek, kon de wereldkampioen zijn weg probleemloos vervolgen. De wereldkampioen begon Q1 met een 1.28.023 en zou daarna nog bijna vier tienden versnellen om dat eerste segment als snelste man af te sluiten. In het tweede gedeelte van de kwalificatie begon Verstappen op een setje gebruikte banden. Hij sloot daarna op vers rubber als tweede aan achter de Ferrari van Charles Leclerc, al was het belangrijkste natuurlijk dat hij moeiteloos doorging naar het beslissende gedeelte. In Q3 kwam Verstappen vervolgens sterk uit de startblokken met 1.27.241. Het bleek ruim een tiende rapper dan naaste belager Leclerc, waarna niemand in de tweede run nog aan Verstappens initiële toptijd kwam. Het heeft de Nederlander zijn 38ste pole in totaal en zijn zevende op rij opgeleverd.

"We hebben absoluut de auto wat verbeterd, maar elk jaar vind ik het hier heel moeilijk om over een rondje een consistent gevoel over de banden of de auto te krijgen", laat de polesitter na de kwalificatie weten. "Het is heel lastig om in de eerste en laatste sector een goed gevoel te krijgen. Dat is echt heel zwaar. Vandaag was het weer zoeken naar een goede balans. Dat hebben we wel oké gedaan. Het was verder niet het makkelijkste rondje, omdat het zo glad was. Het zorgde ervoor dat ik niet echt vertrouwen voelde. Maar we staan op pole, dat is het belangrijkste."

In de sprintrace eerder op zaterdag had Verstappen het lastig met de auto. Het gat naar nummer twee Charles Leclerc was toen maar drie seconden. Volgens Verstappen is er tussen de sprintrace en de kwalificatie echter een mooie stap gezet met het oog op de Grand Prix van zondag. "De auto voelt wat meer onder controle. Dat was precies waar ik naar zocht. Hopelijk helpt dat ons morgen [in de race] ook. Dat zullen we gaan zien", verklaart de coureur.

Betere start

Wat in de sprintrace opviel, was dat Verstappen in de eerste meters Leclerc flink moest afknijpen om zo de leiding in handen te houden. Volgens eerstgenoemde coureur gaat dat in de Grand Prix een ander verhaal worden. "We hebben daarnaar gekeken en gezien wat ik en wat wij verkeerd deden", aldus de klassementsleider. "Als ik al mijn dingen goed doe en we doen de dingen zoals bij de vorige starts, dan moet het goed komen."