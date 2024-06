Ferrari F1 na vrijdag Spanje: "Hadden het lastig in de long runs"

Na twee oefensessies tijdens het Formule 1-weekend van Spanje staat Ferrari er aardig voor. Het was geen vlekkeloze dag met wat problemen voor Charles Leclerc, maar Carlos Sainz bevindt zich aan het einde van de dag in de top-drie. Het is volgens laatstgenoemde coureur een goed teken, maar hij maakt zich wel zorgen voor het vervolg van het weekend. "Het lijkt erop dat we over één ronde goed zijn, maar in de long runs hebben we meer moeite", aldus de Spanjaard.

Sainz is wel blij met zijn snelle ronde, die volgens hem onder erg moeilijke omstandigheden op de borden werd gezet. "Iedereen had het lastig. De baan was heel glad. Het was heel lastig om met deze hoge temperaturen en de wind een goede ronde af te werken", vertelt de meervoudig racewinnaar. "Hopelijk kunnen we zaterdag en zondag ons pakket beter laten werken."

Net als veel teams heeft Ferrari nieuwe onderdelen naar Barcelona meegenomen. Sainz is tot nu toe tevreden over de werking van het pakket. "We hebben er naar gekeken en het lijkt erop dat alles goed werkt", besluit de coureur.

Leclerc: Had update in VT1 nog niet

Charles Leclerc had een minder prettige vrijdag. Vooral in de eerste training kon hij het tempo van de snelste mannen niet bijbenen, maar daar is volgens de Monegask een logische verklaring voor. "In VT1 had ik de update nog niet op de auto. We wilden namelijk de auto's met elkaar vergelijken. Dat maakte het voor ons een lastigere dag", onthult de nummer twee uit de WK-stand. "In VT2 voelde het beter, alleen kon ik toen het niet aan elkaar knopen. Er zit dus veel meer pace in. Het was dus over het algemeen een lastige vrijdag voor mij."

Ondanks de wat moeilijkere start is er volgens Leclerc geen man overboord. "Ik weet waar ik nog wat rondetijd kan vinden. Ik maak me dus geen zorgen voor morgen", aldus de 26-jarige. "Ik heb een duidelijke visie van wat we met de auto moeten doen om het te verbeteren en ik heb er vertrouwen in dat we morgen weer een stap vooruit kunnen zetten."