Hamilton bovenaan in tweede F1-training Spanje, Verstappen op P5

Alle twintig coureurs waren al snel op de baan te vinden, nadat het licht aan het einde van de pits op groen was gezet. De omstandigheden op de baan leken een stuk beter dan tijdens de eerste training, want Lando Norris zat meteen onder zijn eigen snelste tijd uit de eerste oefensessie, met een 1.14.197. George Russell liet zich vervolgens zien door zijn Mercedes naar een tijd van 1.14.089 te brengen.

Max Verstappen toonde zich aan het begin van de training nog niet helemaal tevreden over zijn Red Bull. “De auto is over het algemeen los bij het uitkomen van de bochten. Gewoon gek onderstuur in het midden van de bocht. De auto bijt niet”, luidde zijn feedback, nadat race-engineer Gianpiero Lambiase vroeg hoe de balans was in de RB20. De regerend wereldkampioen stond na de eerste runs ook maar vierde in de tijdenlijst met een 1.14.447, achter George Russell, Lando Norris en Lewis Hamilton.

Een enkeling was in de openingsfase van de sessie op de harde band naar buiten gegaan, maar de meesten hadden een run op de medium compound gedaan. Na een minuut of twintig vond het gros van de coureurs het al tijd voor een run op de soft. Carlos Sainz zette zijn Ferrari bovenaan door op de rood gemarkeerde band een tijd van 1.13.286 neer te zetten. Hamilton zorgde er vervolgens voor dat er weer een Mercedes op P1 kwam te staan door in 1.13.264 over de streep te komen. Norris stond aan het einde van de runs op de zachte band derde op 0.055 seconde van Hamilton, gevolgd door een verrassend sterk presterende Pierre Gasly, die zijn Alpine naar de vierde tijd stuurde door maar 0.179 seconde langzamer te gaan dan Hamilton.

Verstappen bleef in deze fase van de sessie steken op P5. De Nederlander reed een 1.13.504, waarmee hij ruim twee tienden verwijderd was van de snelste tijd. Hiermee was hij echter nog altijd wel een klap sneller dan teamgenoot Sergio Pérez, die op de zachte band acht tienden toegaf op Hamilton en slechts dertiende stond.

Traditiegetrouw was het hierna tijd voor lange runs ter voorbereiding op de race, zodat er zich geen veranderingen meer voordeden in de tijdenlijst. Hamilton bleef tot het uithangen van de vlag dus snelste, voor Sainz, Norris, Gasly en Verstappen, waarmee er aan het einde van de training dus vijf verschillende teams in de top-vijf stonden. Charles Leclerc en Oscar Piastri reden de zesde en zevende tijd, terwijl Russell op de zachte band genoegen moest nemen met de achtste tijd. Esteban Ocon en Valtteri Bottas besloten de top-tien op vrijdag.

Pérez bleef dertiende, waarmee hij op het tijdenscherm nog onder Haas-duo Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg stond. Aston Martin lijkt ondertussen ook nog veel werk voor de boeg te hebben, met Fernando Alonso op P14 en Lance Stroll op P18. Maar dit geldt ook zeker voor het team van Williams: Alexander Albon en Logan Sargeant waren de langzaamsten in de tweede oefensessie, die verder overigens zonder noemenswaardige incidenten verliep.

Zaterdag om 12.30 uur gaat de Formule 1-actie in Barcelona verder met de derde vrije training.

Video: Max Verstappen geeft feedback over Red Bull-auto

Uitslag tweede training F1 GP van Spanje: