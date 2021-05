Al sinds de Formule 1-seizoensopener in Bahrein zijn track limits een belangrijk gespreksonderwerp. Met name Max Verstappen en Red Bull Racing zijn kritisch, nadat zij enkele malen het slachtoffer werden van een geschrapte ronde. Volgens adviseur Helmut Marko verloor Verstappen al “een zege, een pole en een snelste ronde” door track limits. De FIA heeft een speciale werkgroep die op zoek gaat naar oplossingen. Menig buitenstaander stelt dat de witte lijnen langs het circuit overal als grens moeten dienen, maar volgens de coureurs is dat niet zo eenvoudig.

Ferrari F1-coureur Charles Leclerc werd gevraagd naar zijn mening over de kwestie: “Ik kan natuurlijk alleen voor mezelf spreken. Persoonlijk zou ik graag zien dat de kerb de baanlimiet is, want in de auto voel je de vibraties van de kerbstone. We zitten heel laag in de wagen dus het is heel erg lastig om te bepalen of je op de witte lijn rijdt of er twee centimeter naast zit. Ik geef de voorkeur aan kerbs. Maar wat het ook wordt, het moet consistent gebeuren. Daar zijn we het als rijders allemaal over eens: we willen gewoon iets dat consistent wordt nageleefd en voor iedereen hetzelfde is. Ongeacht of dat een witte lijn, een kerb of wat dan ook is.”

Teamgenoot Carlos Sainz deelt die mening, maar de Spanjaard gaat nog een stapje verder in het vinden van een oplossing: “Persoonlijk zie ik het liefste een grindbak naast de kerb. Als je dan een fout maakt, is het klaar. De FIA en iedereen realiseert zich dat de weg die de moderne circuits zijn ingeslagen niet ideaal is voor track limits. Het maakt hun leven ontzettend lastig. Dus ja, met inachtneming van de veiligheid, zie ik het liefste grind of gras naast de kerb. Dan zou deze hele discussie er niet zijn. Mocht er toch asfalt liggen, dan ben ik het eens met Charles: ik heb liever kerbs dan de witte lijn. Die kunnen we inderdaad niet zien.”

Tot slot polsten we ook teambaas Mattia Binotto over de kwestie: “Het is [in Spanje] besproken met de teambazen en de F1. Buiten wat de rijders zeiden, wat aanpassingen aan de circuits vereist, wat niet direct gedaan kan worden, denk ik dat we iets moeten verzinnen dat eenvoudiger te begrijpen is voor de fans. Hou het simpel, daar draait het om.”