Het is inmiddels een bekend beeld aan het begin van de vrije trainingen: Bernd Mayländer die met de safety car haarfijn laat zien hoe de track limits op een paar punten rond het circuit in elkaar steken. Desondanks hebben de coureurs er een handje van om de vooraf aangegeven grenzen te overschrijven, waardoor er tijdens de trainingen en kwalificaties geregeld rondetijden worden geschrapt en er in de races soms waarschuwingen worden gegeven.

Max Verstappen kreeg dit seizoen op enkele cruciale momenten te maken met track limits, tot grote ergernis van hemzelf en de leiding van het Red Bull Formule 1-team. "Op bepaalde circuits is het wat moeilijker om track limits te reguleren dan op andere banen. Maar ik denk wel dat we als Formule 1 een oplossing moeten vinden", liet Verstappen onlangs over de kwestie weten. Hij pleit er in elk geval voor dat de track limits gedurende het raceweekend niet meer veranderd worden, zoals de wedstrijdleiding soms doet door aangepaste ‘event notes’ uit te vaardigen. Red Bull-teambaas Christian Horner hoopt dat een nieuwe werkgroep die de FIA in het leven roept, met een oplossing kan komen die voor iedereen werkt. “We moeten met iets komen dat simpel, duidelijk en logisch is voor de coureurs, fans en teams. Het zou niet zo ingewikkeld moeten zijn”, aldus de Brit.

Het probleem is echter dat een circuit behalve de Formule 1 gedurende het jaar ook veel andere kampioenschappen op bezoek krijgt. Zo moet een baan andere kerbstones gebruiken als het ook de MotoGP ontvangt. Daarnaast vormen ‘track days’ voor veel circuits een welkome bron van inkomsten en is het voor minder geoefende rijders handiger om een geasfalteerde uitloopstrook naast een bocht te hebben, zodat zij na een foutje niet meteen vast komen te zitten in het grind maar hun weg zonder veel problemen kunnen vervolgen. Wedstrijdleider Michael Masi wijst echter ook nog op een ander probleem: de Formule 1-auto’s kunnen zich door veranderingen in de technische regels anders gaan gedragen, waardoor track limits ineens op andere plekken rond een circuit een probleem kunnen worden.

“Het is iets wat de hele tijd evolueert”, zegt Masi. “In Portimao hadden we op een paar plekken problemen met track limits waar we die vorig jaar niet hadden, maar dit jaar wel. En andersom. Het is dus iets wat constant verandert en waar we samen met de circuits aan moeten werken, want we het vereist natuurlijk wel een significante investering van hun kant. Het zou aan één kant fijn zijn om overal muren te hebben, zoals we over een paar weken in Monaco en Baku hebben, maar we hebben natuurlijk te maken met verschillende typen circuits en je bekijkt alles vanuit het oogpunt van de veiligheid. We moeten daardoor steeds voor elke situatie opnieuw op zoek naar de juiste balans. Want elke bocht is anders en elk circuit is anders.”

GPDA-bestuurder George Russell zei afgelopen zondag tegenover onder andere Motorsport.com Nederland wel begrip te hebben voor de FIA. “We hebben het over iets ontzettend moeilijks en uiteindelijk is de FIA vooral aan het proberen om de circuits veiliger te maken. Dat heeft natuurlijk de eerste prioriteit. Maar als gevolg daarvan hebben we de laatste jaren wel met track limits te maken gekregen. En dat probleem gaat veel verder dan de Formule 1. De Formule 1 is ook nog wel in staat om daarmee om te gaan, doordat zij met camera’s en sensoren alles kunnen monitoren. Maar in de lagere raceklassen hebben zij de middelen daarvoor niet. Er moet daarom fundamenteel iets veranderd worden op alle circuits. En ik heb zo niet een oplossing. Dus ik heb wel sympathie voor ze.”