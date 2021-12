Alonso blij voor Verstappen: “Wereldtitel was kwestie van tijd”

Fernando Alonso heeft gedurende het seizoen al vaker de kant van Max Verstappen gekozen. Zo herkende de Spanjaard zich in het feit dat de Nederlander als niet-Britse coureur vaak harder aangepakt wordt door de Engelse pers. Daarnaast sprak hij voorafgaand aan het weekend in Abu Dhabi al zijn voorkeur uit voor Verstappen op de vraag wie er wereldkampioen zou worden.

Gevraagd hoe Alonso het vindt dat Verstappen zich nu net als de Alpine-coureur wereldkampioen Formule 1 mag noemen, antwoordt Alonso: “Fantastisch. Hij is een geboren kampioen, dus deze wereldtitel was slechts een kwestie van tijd.”

Puur geluk bepaalde uitkomst titelstrijd

De beslissing in de titelstrijd leek in Abu Dhabi lang de kant van Hamilton op te vallen, maar een omstreden safety car-herstart één ronde voor het einde bracht redding voor Verstappen: “Hij had mazzel”, vervolgt Alonso. “Zonder safety car was Lewis nu kampioen, dus wat er tijdens de race gebeurd is was puur geluk.” Ondanks het geluk vindt Alonso echter niet dat Verstappen de titel heeft gestolen: “Het zal nog lang een onderwerp van discussie blijven, maar als je het over de 22 races bekijkt… Zoals ik donderdag al zei, beide coureurs hadden de titel verdiend. Als er één jaar was geweest waarin je de trofee in tweeën had kunnen splitsen, dan was dit jaar geweest. Beide coureurs waren echt uitmuntend.”

Alonso voelde na afloop ook mee met Lewis Hamilton, die in de allerlaatste race de titel door de vingers zag glippen. Het is een scenario dat Alonso al vaker is overkomen in zijn carrière: “Lewis reed op een ander niveau, vooral in de tweede helft van het seizoen”, antwoordde de Spanjaard op een vraag van Motorsport.com. “De Mercedes was de snellere auto, dat klopt, maar Valtteri Bottas is niet tweede geworden. Het was Lewis die de resultaten op tafel legde.”

“Ik heb wel medelijden, als je de wereldtitel op het allerlaatste moment door de vingers ziet glippen vanwege een safety car. Maar ik heb donderdag al gezegd dat ik het 51-49 inschatte voor Max, omdat hij over het hele seizoen genomen net wat meer pech heeft gehad dan Lewis.”

