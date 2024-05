Alonso start F1-race Imola vanuit de pitstraat

Fernando Alonso had zaterdag een beroerde kwalificatie. Na een flinke klapper in de derde vrije training had zijn team de AMR24 van de Spanjaard net op tijd klaar voor de kwalificatie, maar Alonso wist zich daarin niet uit Q1 te vechten. Hij bleef steken op de negentiende plaats en werd tegen het einde van de sessie door Aston Martin naar de pits geroepen met een probleem aan zijn net herstelde auto.

Omdat de tweevoudig wereldkampioen vanmiddag op Imola toch achteraan de grid moet starten, heeft het team er nu voor gekozen om enkele wijzigingen aan te brengen aan de ophanging van de auto. Dat is een overtreding van de regels van het parc fermé en dat houdt in dat Alonso de race vanuit de pitstraat zal moeten starten. Niet verrassend, de veteraan liet zaterdag zelf al doorschemeren dat een pitlane-start misschien niet zo'n slecht idee zou zijn.

Aston Martin heeft een flink aantal updates meegenomen voor Alonso en Lance Stroll en gebruikt de Grand Prix op Imola op deze manier als een veredelde test. Daarbij komt dat Alonso met een start vanuit de pitstraat hoopt te voorkomen terecht te komen in de mêlee die na de start richting Tamburello kan ontstaan. "Als we vanuit de pit starten, heeft dat zo zijn voordelen", zei Alonso. "We hebben een crash [met vijf auto's] gezien bij de start van de F2-race. We moeten door de hoeveelheid onderdelen die we hebben bij Formule 1-teams. dat soort dingen vermijden. Dus ja, het zou een optie kunnen zijn."

Dat houdt ook in dat Alonso het voor onwaarschijnlijk houdt vandaag punten te pakken. "Punten zijn een beetje onrealistisch", aldus de coureur. "Laten we het eens aankijken. Ik denk dat Imola een van de slechtste plaatsen is om achteraan te starten. Ik denk dat het na Monaco het moeilijkste circuit is om in te halen. Singapore is makkelijker in te halen dan Imola, dus dat zegt genoeg. Het wordt een zware race, maar we moeten ook iets kunnen leren over het pakket."

Teamgenoot Lance Stroll deed het zaterdag overigens niet veel beter. De Canadees start op de dertiende plaats en dat geeft aan dat het updatepakket van Aston Martin niet naar behoren lijkt te werken.