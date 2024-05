Fernando Alonso heeft dit seizoen meermaals zijn ongenoegen over de besluiten van de stewards kenbaar gemaakt. Volgens hem ontbreekt het nog aan consistentie in de straffen die uitgedeeld worden, evenals de strafpunten. De Spanjaard heeft er dit jaar al zes bij mogen schrijven voor twee incidenten. Na zorgen dat nationaliteit een rol zou spelen in de besluitvorming ging Alonso in gesprek met FIA-president Mohammed Ben Sulayem. Dat gesprek verliep goed, maar Alonso geeft aan dat er op de achtergrond nog discussies gaande zijn over het uitdelen van straffen.

"We zullen er altijd over praten en het ligt nog steeds helemaal open", zegt Alonso in gesprek met media op Imola, waaronder Motorsport.com. "En we zitten midden in het proces van meer discussies tussen de coureurs, de FIA, de stewards, [over] de toekomstige regels en rijstandaarden. Ik denk dat de straffen vanuit ons oogpunt opnieuw een klein beetje inconsistent waren. Dat zal altijd het geval zijn. Als er een incident is of een onderzoek loopt, zal de ene partij dit vinden en de andere het tegenovergestelde. Dat hoort bij de sport."

"Maar we hebben een paar gevallen, met name de afgelopen twee of drie jaar, waarin beide partijen iets vinden en de scheidsrechter er anders over denkt, wat het gekke is van de sport", vervolgt Alonso. "Dat is iets waar we aan moeten werken. Ik was ook blij om een artikel te lezen waarin Checo [Pérez] en Logan [Sargeant] erover spraken en zeiden dat de straffen een klein beetje vreemd waren. Ik was dus niet de enige."

Eensgezindheid

Voor Alonso staat vast dat de coureurs altijd proberen om 'fel te racen zonder contact te maken'. In het geval van een incident, zou het volgens de Aston Martin-coureur wel 'simpel' gehouden moeten worden. "Iedereen probeert te verbeteren en te leren van fouten", benadrukt de 42-jarige Spanjaard. Hij merkt wel een 'vrij nieuw' fenomeen op in de kwalificatie, wat ook al aangeeft hoe moeilijk het is om eensgezindheid te krijgen. "Bij het uitrijden van de garage staat er een rij in de pitstraat en dan is het gewoon 'kop of munt' of er genoeg tijd zal zijn om een ronde af te werken. Het ligt dan in andermans hand [of dat gaat lukken]. En als ze dan in de eerste versnelling de pitstraat uitrijden, bepaalt dat of je tijd hebt of niet. Je kunt er niet veel aan doen. Dit zijn allemaal vrij nieuwe dingen, dit hebben we in 75 jaar in de sport niet gehad."

"Daar moeten we dus over discussiëren en beter in worden. Maar wel als een eenheid", voegt Alonso toe. "We moeten dit met z'n allen doen: de FIA, teams, coureurs. En daar moeten we eensgezind in zijn, want soms is dat niet het geval. Ze strijden tegen elkaar of coureurs en teams zijn het ergens niet over eens. Dus dat is de grootste uitdaging, maar dat moeten we doen en hopelijk lukt het ons."